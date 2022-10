Un jury de l’Alabama condamne un libéré conditionnel dans le triple meurtre de 2018

GUNTERSVILLE, Ala. (AP) – Un homme qui a été accusé d’avoir tué deux femmes du nord de l’Alabama et un garçon des mois après avoir été libéré sur parole de prison a été reconnu coupable de meurtre qualifié dans le triple meurtre et pourrait être condamné à mort.

Les jurés ont délibéré environ une demi-heure mercredi avant de condamner Jimmy O’Neal Spencer, 57 ans, dans les meurtres de Martha Reliford, 65 ans en 2018; Marie Martin, 74 ans ; et Colton Lee, 7 ans, qui était l’arrière-petit-fils de Martin, ont rapporté les médias.

Les femmes ont été tuées dans des vols séparés qui ont rapporté environ 600 $, selon des preuves, et le garçon a été tué parce qu’il était témoin.

Vendredi, un jury du comté de Marshall envisagera soit une peine d’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle, soit la mort de Spencer, qui a été libéré sur parole environ huit mois avant les meurtres après avoir purgé 28 ans de deux peines d’emprisonnement à perpétuité pour diverses condamnations, notamment pour cambriolage et voies de fait.

Les politiciens ont cité le cas de Spencer en faisant pression pour rendre le processus de libération conditionnelle de l’État plus difficile et le taux de libération conditionnelle a fortement chuté depuis lors. Le Conseil des grâces et des libérations conditionnelles de l’Alabama a refusé d’accorder à Spencer une libération anticipée en août alors qu’il attendait son procès pour les meurtres.

Les preuves sur quatre jours de procès ont montré que Spencer avait bien réussi au départ après sa sortie de prison, mais qu’il était revenu au crime après avoir perdu son emploi.

L’homme s’est rendu au domicile de Reliford, qu’il avait rencontré par l’intermédiaire d’un parent, et l’a frappée à la tête avec une hachette, ont indiqué les autorités. Inquiet que la femme ne soit pas morte, il lui a tranché la gorge avec un couteau de cuisine avant de s’enfuir avec environ 600 dollars.

Quelques jours plus tard, après l’épuisement de l’argent, il s’est rendu au domicile de Martin, qui était le voisin de Reliford, et l’a étranglée avec une laisse de chien avant de lui trancher la gorge, ont rapporté les médias. Il a frappé la tête de l’enfant avec un marteau pour empêcher le garçon de l’identifier et est parti avec 13 dollars, selon des preuves.

Les jurés ont écouté un enregistrement de la police dans lequel Spencer a admis les meurtres.

Alors que la défense conteste la capacité mentale de Spencer, un juge a statué qu’il était en mesure de subir son procès.

