Un jury de Floride recommande la réclusion à perpétuité pour Nikolas Cruz, le tireur d’école qui a tué 17 personnes

Le tireur scolaire de Floride Nikolas Cruz sera condamné à perpétuité sans libération conditionnelle pour le meurtre en 2018 de 17 personnes au lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, après que le jury a déclaré jeudi qu’il ne pouvait pas convenir à l’unanimité qu’il devait être exécuté.

La décision prise jeudi fait suite à un procès de trois mois qui comprenait des vidéos graphiques, des photos et des témoignages du massacre et de ses conséquences, des témoignages déchirants de membres de la famille des victimes et une visite du bâtiment encore éclaboussé de sang.

En vertu de la loi de Floride, une condamnation à mort nécessite un vote unanime sur au moins un chef d’accusation. La juge de circuit Elizabeth Scherer prononcera officiellement la sentence plus tard.

Cruz, 24 ans, a plaidé coupable il y a un an du meurtre de 14 étudiants et de trois membres du personnel et d’en avoir blessé 17 autres le 14 février 2018. Cruz a déclaré qu’il avait choisi la Saint-Valentin pour empêcher les étudiants de Stoneman Douglas de célébrer à nouveau la fête.

L’avocate principale de la défense Melisa McNeill et son équipe ont présenté des preuves pour affirmer que la consommation excessive d’alcool de la mère biologique de Cruz pendant la grossesse l’avait laissé avec un trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale, tandis qu’une éducation tumultueuse dans laquelle les deux parents adoptifs sont décédés au moment du 14 février 2018, l’a mis sur un chemin qui menait à la fusillade.

Plus à venir