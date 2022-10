Un jury de Floride épargne la peine de mort à un tireur de l’école de Parkland

Un jury de Floride a décidé jeudi d’épargner Nikolas Cruz de la peine de mort, réclamant à la place la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Un jury de Floride a décidé jeudi d’épargner Nikolas Cruz, le tireur qui a tué 17 personnes en 2018 dans un lycée de la ville de Parkland, de la peine de mort, réclamant à la place la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Certains membres de la famille des victimes ont secoué la tête dans la salle d’audience de Fort Lauderdale alors que le jury a rejeté la demande de l’accusation de la peine de mort pour Cruz dans l’une des fusillades les plus meurtrières de l’histoire des États-Unis. Cruz, 24 ans, a montré peu d’émotion alors qu’il était assis à la table des avocats de la défense lors de la lecture du verdict.

Cruz a plaidé coupable l’année dernière pour meurtre avec préméditation à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas à Parkland, à environ 50 km au nord de Fort Lauderdale. Cruz, qui avait 19 ans au moment du crime et avait été expulsé de l’école, a utilisé un fusil semi-automatique pour tuer 14 élèves et trois membres du personnel.

Le jury a conclu que les facteurs atténuants, tels que les troubles décrits par les témoins comme résultant de la toxicomanie de sa mère biologique pendant la grossesse, l’emportaient sur les facteurs aggravants. L’accusation avait fait valoir que le crime de Cruz était prémédité ainsi qu’odieux et cruel, qui font partie des critères que la loi de Floride établit pour décider si une peine de mort doit être prononcée.

En vertu de la loi de Floride, un jury doit être unanime pour décider de recommander qu’un juge condamne un accusé à être exécuté, exigeant une conclusion selon laquelle les facteurs aggravants l’emportent sur les facteurs atténuants sur au moins un chef d’accusation.

Le président du jury, Benjamin Thomas, a déclaré à une chaîne de télévision de Floride qu’un juré avait insisté pour que Cruz ne reçoive pas la peine de mort en raison de sa maladie mentale.

“Il y en avait une avec un” non “absolu, elle ne pouvait pas le faire”, a déclaré Thomas dans une interview publiée sur le site Web de WFOR-TV, filiale de CBS Miami, ajoutant que deux autres jurés “ont fini par voter de la même manière”.

“Je suis dégoûté par notre système judiciaire. Je suis dégoûté par ces jurés”, a déclaré Ilan Alhadeff, dont la fille Alyssa Alhadeff a été tuée. “… A quoi sert la peine de mort ? A quoi ça sert ?”

Tony Montalto, dont la fille Gina a été tuée, a ajouté :

C’est assez irréel que personne n’ait prêté attention aux faits de cette affaire, que personne ne puisse se rappeler qui est une victime et à quoi elle ressemble Je le sais tous les jours parce que je vois le visage de ma belle fille autour de notre maison et dans mes rêves et elle me manque beaucoup beaucoup.

La phase de peine de trois mois du procès comprenait des témoignages poignants de survivants ainsi que des vidéos de téléphones portables prises par des étudiants ce jour-là les montrant pleurer à l’aide ou parler à voix basse alors qu’ils se cachaient.

Les témoins à décharge comprenaient la demi-sœur de Cruz, qui a déclaré que leur mère buvait beaucoup et consommait de la drogue, y compris de la cocaïne, pendant qu’elle était enceinte de Cruz. Lorsque Cruz a plaidé coupable, il s’est excusé pour les meurtres et a déclaré qu’il voulait consacrer sa vie à aider les autres.

Condamnation du 1er novembre

La juge du circuit du comté de Broward, Elizabeth Scherer, a fixé la condamnation officielle au 1er novembre.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s’exprimant lors d’une conférence de presse dans la ville de Cape Coral concernant les efforts de rétablissement de l’ouragan de l’État, a exprimé sa déception face au verdict.

“Ce n’est pas ce que nous recherchions”, a déclaré DeSantis.

Les États-Unis ont connu de nombreuses fusillades dans des écoles au cours des dernières décennies, dont une en mai à Uvalde, au Texas, qui a fait 19 morts parmi les enfants et deux enseignants.

Certains des adolescents qui ont survécu au déchaînement de Parkland ont formé “March for Our Lives”, une organisation qui a appelé à une législation sur le contrôle des armes à feu, telle qu’une interdiction des fusils d’assaut. Le président Joe Biden a signé en juin la première grande législation fédérale de réforme des armes à feu en trois décennies, qu’il a qualifiée de réalisation bipartite rare, bien qu’elle n’inclue pas d’interdiction des armes d’assaut.

Debbi Hixon, dont le mari Chris Hixon était le directeur sportif de l’école et a été tué après avoir affronté Cruz lors du massacre, a déclaré jeudi : “C’est le cas et cela devrait dire quelque chose à la société – que nous devons examiner qui nous autorisons à posséder des armes à feu, comment nous abordons la santé mentale dans nos communautés et où nous accordons la grâce lorsque cela est justifié. »

Anne Ramsay, dont la fille Helena Ramsay a été tuée, a ajouté : “Il n’y a aucune excuse dans ce pays pour avoir des armes de guerre dans les rues. Si vous ne comprenez pas cela, alors quelque chose ne va pas dans ce pays.”