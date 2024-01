Un juré témoigne que les commentaires du greffier du tribunal ont influencé sa décision de condamner Alex Murdaugh pour meurtre

Columbia, Caroline du Sud

L’un des jurés qui a trouvé Alex Murdaugh coupable du meurtre de sa femme et de son jeune homme de 22 ans Son fils a témoigné lundi que les commentaires faits par le greffier du comté de Colleton, en Caroline du Sud, avaient influencé son verdict.

Le juré a été le premier interrogé lundi dans le cadre d’une audience visant à décider si Murdaugh devait faire l’objet d’un nouveau procès pour meurtre, car ses avocats allèguent que la greffière du tribunal, Rebecca « Becky » Hill, a trafiqué le jury en discutant de l’affaire de manière inappropriée avec eux et en faisant pression sur eux pour qu’ils concluent rapidement les délibérations. Hill nie les allégations.

La jurée, identifiée comme le juré Z, a déclaré qu’elle avait été influencée par les remarques faites par Hill avant que le jury ne rende son verdict, disant au juge qu’elle avait entendu le greffier dire de « surveiller ses actions » et de « le surveiller de près ».

Les remarques de Hill, a déclaré le juré Z, « donnaient l’impression qu’il était déjà coupable ». Lorsqu’on lui a demandé si les commentaires de Hill avaient affecté sa conclusion de culpabilité, le juré a répondu: « Oui, madame. »

Le deuxième juré interrogé lundi a déclaré qu’il n’avait pas été influencé par Hill. Le juré C, dont le témoignage a suivi celui du juré Z, a déclaré qu’il « n’était pas au courant » des commentaires que Hill avait faits sur l’affaire avant le verdict du jury. Un juré interrogé vendredi a nié avoir été influencé par Hill.

Dans leur requête pour un nouveau procès, Murdaugh et ses avocats allèguent également que Hill a déformé les informations au juge du procès concernant un juré qui a finalement été démis de ses fonctions. La falsification présumée de Hill, affirme l’équipe de défense de Murdaugh, visait à «s’assurer un contrat pour un livre et des apparitions dans les médias qui n’auraient pas lieu en cas d’annulation du procès».

Hill a déposé une affidavit signé en novembre dernier niant 26 accusations spécifiques de la requête de Murdaugh pour un nouveau procès. Le bureau du procureur général de Caroline du Sud, qui a mené les poursuites contre Murdaugh, a exhorté les tribunaux à rejeter la requête.

L’audience des preuves lundi devrait inclure le témoignage de 11 jurés du procès pour meurtre initial – une ordonnance du tribunal a restreint la divulgation des informations biographiques des jurés – et Colline. Dick Harpootlian, l’un des avocats de Murdaugh, a indiqué que les jurés seraient interrogés dans la matinée et que Hill devrait comparaître dans l’après-midi.

Un 12e juré a témoigné vendredi pour tenir compte d’un conflit d’horaire et a nié avoir été influencé par Hill, répondant « oui » lorsque le juge lui a demandé si son verdict était « entièrement basé sur les témoignages, les preuves et le droit » présentés lors du procès.

Lorsqu’on lui a demandé si le verdict avait été « influencé de quelque manière que ce soit par des communications » avec Hill, le juré a répondu : « Non, votre honneur ».

Trois jours ont été réservés pour l’audience, si nécessaire. Mais la juge a déclaré qu’elle espérait que l’ensemble de la procédure ne durerait qu’une journée entière.

Les avocats de Murdaugh avaient indiqué qu’ils souhaitaient également appeler comme témoins les jurés suppléants et révoqués, ainsi que les procureurs et le juge Clifton Newman, qui a présidé le procès pour meurtre. Mais Jean Toal, juge en chef à la retraite de la Cour suprême de Caroline du Sud – qui supervise les efforts de Murdaugh pour un nouveau procès après que Newman a demandé à être retiré des développements post-procès. – a déclaré que l’audience de lundi aurait une « portée très ciblée » et que les témoins seraient limités aux 12 jurés qui ont rendu le verdict de culpabilité et à Hill.

L’État/TNS/Getty Images Rebecca Hill, greffière du comté de Colleton, écoute le procureur Creighton Waters présenter ses arguments finaux dans le procès pour meurtre d’Alex Murdaugh au palais de justice du comté de Colleton, le 1er mars 2023, à Walterboro, en Caroline du Sud.

Murdaugh, qui purge deux peines consécutives de prison à perpétuité pour le meurtre de sa femme et de son fils, était présent et semblait attentif à l’audience de vendredi à Columbia, en Caroline du Sud. Il est entré dans la salle d’audience avec les mains et les pieds enchaînés et il portait un uniforme de prison orange vif.

Pendant ce temps, Murdaugh appel de sa condamnation pour meurtre a été suspendu, en attendant l’issue de sa quête d’un nouveau procès.

Le jury de Murdaugh a délibéré pendant environ trois heures avant de le déclarer coupable en mars dernier du meurtre de sa femme, Maggie, et de son fils, Paul, sur le domaine de chasse familial en juin 2021. Les procureurs ont déclaré que les meurtres étaient une tentative de Murdaugh de détourner l’attention et de retarder les enquêtes. dans une série de délits financiers qu’il commettait, ciblant ses propres clients et son cabinet d’avocats.

Murdaugh nie avoir commis les meurtres, professant son innocence devant le tribunal pas plus tard qu’en novembre dernier, alors qu’il était condamné à 27 ans de prison supplémentaires après avoir plaidé coupable à deux douzaines de crimes financiers d’État.

Les avocats de Murdaugh ont d’abord imposé allégations de falsification du jury contre Hill en septembre dernier, ce qui a incité le procureur général de Caroline du Sud, Alan Wilson, à demander une enquête aux forces de l’ordre de l’État.

“MS. Hill a trahi son serment d’office pour l’argent et la gloire », indique la requête, qui cite au moins trois affidavits sous serment, dont un d’un juré et un autre d’un juré révoqué, ainsi que des extraits de son livre, « Derrière les portes de la justice ». : Les meurtres de Murdaugh.

Hill a nié ces allégations dans un affidavit de trois pages en novembre dernier, dans le cadre d’une réponse cinglante du bureau de Wilson, écrivant notamment : « Je n’ai pas dit au jury de ne pas se laisser berner par les preuves présentées par les avocats de M. Murdaugh. » et : « Je n’ai pas dit aux jurés : ‘Vous allez tous entendre des choses qui vous déstabiliseront tous.’ Ne laissez pas cela vous distraire ou vous induire en erreur.

Le co-auteur de Hill a également nié les affirmations des avocats de Murdaugh, déclarant à CNN qu’ils n’avaient reçu aucune garantie d’un éditeur lorsqu’ils ont commencé à écrire le livre et qu’ils ont dépensé 30 000 $ de leur propre argent.

“Le fait est qu’aucun contrat de livre ne lui est parvenu ni à nous”, a déclaré Neil R. Gordon, qui n’a rencontré Hill qu’après la fin du procès.

Gordon l’a depuis accusée de plagiat, et ses avocats disent qu’elle admet que leur livre contenait des passages plagiés tirés d’un brouillon d’article d’un journaliste. Les avocats Justin Bamberg et Will Lewis ont déclaré dans un communiqué que Hill éprouvait « de profonds remords », attribuant la « malheureuse erreur de jugement » aux « délais serrés ».

Le plagiat a été cité par les avocats de Murdaugh dans un dossier ce mois-ci, affirmant que « sa crédibilité est le nœud de l’affaire portée devant la Cour » et l’accusant de mauvaise conduite en dehors de la prétendue falsification du jury.

Gavin McIntyre/La poste et le courrier/AP Les avocats de la défense d’Alex Murdaugh, Dick Harpootlian, à gauche, et Jim Griffin, avant une audience le 16 janvier au centre judiciaire du comté de Richland en Colombie.

Dans une déclaration ce mois-ci, un porte-parole de la division d’application de la loi de Caroline du Sud a confirmé que Hill faisait l’objet de deux enquêtes ouvertes, l’une « concernant ses interactions présumées avec » le jury de Murdaugh, et l’autre « concernant les allégations selon lesquelles elle aurait utilisé son poste élu à des fins personnelles. .»

Le juge Toal a indiqué que Hill et les jurés témoignant lundi se verront uniquement poser des questions sur ce qui s’est passé lors du procès pour meurtre, déclarant lors d’une audience préliminaire que « le dossier de cette affaire ne doit pas être utilisé comme une plate-forme pour explorer chaque faute de chaque témoin, que ce soit le jury ou le greffier.

Dianne Gallagher et Maxime Tamsett de CNN ont fait un reportage depuis Columbia, en Caroline du Sud, tandis que Dakin Andone a rapporté et écrit cette histoire à New York. Devon Sayers de CNN a contribué à ce rapport.

