Un juré qui a juré d’impartialité dans l’affaire George Floyd, malgré le port du maillot BLM, vante maintenant le devoir de juré comme un activisme – RT USA News

Y avait-il une usine BLM dans le jury de Derek Chauvin? Brandon Mitchell, juré n ° 52 dans l’affaire Derek Chauvin, a été vu l’été dernier (bien avant d’être convoqué pour la fonction de juré) portant une chemise « Get Your Knee Off Our Necks » avec un chapeau Black Lives Matter. #DerekChauvin#blmpic.twitter.com/7XIKEzOFWu

– 𝒥𝒾𝓁𝓁𝒾𝒶𝓃 🇺🇸 (@ _jmarie94) 2 mai 2021