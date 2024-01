Un juré frappé est considérablement RENVOYÉ du procès de Michelle Troconis après avoir dit à une procureure glamour “nous vous aimons” devant un maréchal étonné qui l’a dénoncé au juge

Troconis est jugé pour avoir prétendument dissimulé le meurtre de Jennifer Dulos en 2019

La police affirme qu’elle a été tuée par son mari Fotis, qui avait une liaison avec Troconis

Un juré a été licencié le quatrième jour après avoir dit “nous vous aimons” à une procureure







Un juré apparemment frappé a été renvoyé du procès pour meurtre de Jennifer Dulos après avoir dit à une procureure glamour “nous vous aimons” devant un maréchal.

Un homme connu uniquement sous le nom de « juré 420 » a fait cette remarque flatteuse à la procureure adjointe Elizabeth Moran alors qu’ils se croisaient en sortant d’un ascenseur à la Cour supérieure de Stamford mercredi après-midi.

Dans des scènes dramatiques de la salle d’audience, le maréchal qui a entendu l’interaction l’a signalé au juge Kevin Randolph, ce qui l’a incité à révoquer le juré, qui était l’un des cinq suppléants du banc des sous-officiers dans l’affaire.

Le chaos du jury a temporairement fait dérailler le procès tant attendu de Michelle Troconis, 49 ans, accusée d’avoir aidé son défunt petit ami et ex-mari de Jennifer, Fotis Dulos, à dissimuler son meurtre présumé.

Fotis a été accusé du meurtre de Jennifer dans sa maison de New Canaan le 24 mai 2019, mais il s’est suicidé en janvier 2020, laissant Troconis affronter seul la musique. Elle nie toutes les accusations.

Le commentaire du juré est intervenu pendant une pause mercredi après-midi après le témoignage de la nounou de la famille Dulos, Lauren Almeida (photo).

Le commentaire était destiné à la procureure adjointe, Elizabeth Moran, alors qu’elle croisait la route du « juré 420 ».

Kevin Randolph (photo), le juge du procès pour meurtre de Jennifer Dulos, a révoqué un juré pour avoir dit “nous vous aimons” à un procureur devant un maréchal.

Michelle Troconis, qui nie toutes les accusations, entre au tribunal pour le quatrième jour de son procès

Mercredi, Randolph a appelé le maréchal et le juré impliqués dans l’interaction avec l’ascenseur à la barre des témoins.

Ils ont tous deux confirmé que la déclaration « nous t’aimons » avait été faite et qu’un deuxième juré était présent.

Le « juré 420 » a déclaré qu’il voulait dire que cette remarque s’adressait à la procureure adjointe de l’État, Elizabeth Moran, ainsi qu’à une autre avocate présente, la procureure de l’État chargée de la supervision, Michelle Manning.

Randolph a en conséquence renvoyé le juré suppléant, affirmant que le commentaire indiquait qu’il « favorisait la cause de l’État », remettant en question son « impartialité et son équité ».

Il a permis au deuxième juré qui était simplement présent lors de l’interaction de continuer à participer au procès.

Le juge Kevin Randolph (photo) a renvoyé le juré le quatrième jour du procès de six semaines

Le drame du jury est survenu alors que le tribunal faisait une pause pendant le témoignage de Lauren Almeida, 32 ans, qui a été la nounou de la famille Dulos pendant huit ans jusqu’au moment de la disparition de Jennifer.

Almeida a déclaré qu’elle était entrée au domicile de Jennifer deux fois le jour de sa disparition, une fois le matin, et une autre fois pour déjeuner avec quatre des enfants, alors âgés de huit à 13 ans. Le cinquième était chez un ami.

Elle a déclaré qu’ils avaient mangé dans la cuisine vers 12h30, inconscients de ce que les détectives appelaient de minuscules « taches ressemblant à du sang » dans la pièce, avant de partir à la rencontre de Jennifer à New York.

Selon la nounou, il y avait plusieurs indices effrayants indiquant que Jennifer n’avait pas vécu sa journée comme d’habitude, y compris sa tasse de thé habituelle du matin et sa barre granola laissée intacte dans la cuisine.

Lorsque l’État lui a demandé si elle avait remarqué quelque chose d’étrange dans la maison la première fois qu’elle y est entrée, Almeida a répondu : « Premièrement, son sac à main était par terre entre le vestiaire et la porte de la cuisine.

«Je pensais que c’était un peu étrange parce que c’était un très joli sac à main et qu’il était par terre.

“Quand je suis entré dans la cuisine – elle avait toujours du thé dans une tasse et une barre granola – le thé était encore plein et la barre granola était toujours là.

“J’ai trouvé cela étrange, mais j’ai pensé qu’elle était pressée, alors j’ai nettoyé le thé et rangé la barre granola.”

Almeida avait précédemment déclaré que Jennifer était une « mère incroyablement attentionnée » pour ses cinq enfants, âgés de huit à 13 ans lorsqu’elle a disparu le 24 mai 2019.

Almeida a déclaré qu’elle avait déjeuné avec les enfants de Jennifer Dulos dans la cuisine – sans se soucier des prétendues taches de sang dans la pièce, qui deviendrait plus tard la scène du crime dans le meurtre de Jennifer.

Quatre des enfants de Jennifer Dulos et leur nounou ont déjeuné dans sa cuisine « tachée de sang » quelques heures après qu’elle aurait été assassinée par son mari à la maison, a appris le tribunal. (Sur la photo : la nounou Lauren Almeida au tribunal le quatrième jour du procès)

Selon Almeida (photo), il y avait plusieurs indices effrayants indiquant que Jennifer n’avait pas vécu sa journée comme d’habitude, y compris sa tasse de thé habituelle du matin et sa barre granola laissée intacte dans la cuisine.

Almeida a ajouté qu’elle avait également remarqué que plusieurs rouleaux de serviettes en papier manquaient, mais elle pensait que l’un des enfants avait renversé quelque chose plus tôt dans la matinée.

Le tribunal a déjà vu des images de ce qui semblait être du sang dans l’un des rouleaux d’essuie-tout restants, que les détectives ont saisis comme preuve.

La nounou a déclaré qu’elle était allée chercher les enfants de Jennifer à l’école de jour de New Canaan Country vers 12h30 et qu’ils étaient rentrés à la maison pour un déjeuner rapide de 20 minutes dans la cuisine – qui serait identifiée comme une scène de crime plus tard dans la journée.

Almeida a rappelé comment elle avait conduit les enfants à New York pour rencontrer Jennifer au cabinet de l’orthodontiste où ils devaient se rencontrer – mais les médecins ont déclaré que la mère du Connecticut n’était pas présente à ses rendez-vous.

Le tribunal a reçu plusieurs SMS d’Almeida adressés à Jennifer, qui était son amie proche, lui faisant savoir comment se déroulait la journée, sans recevoir de réponse.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle avait ressenti lorsqu’elle a réalisé que Jennifer n’était pas présente à ses rendez-vous, Almeida a répondu : “Vraiment mauvais.

«À la seconde où j’ai appelé Jennifer et elle n’a pas relevé, mon estomac s’est simplement enfoncé parce qu’elle n’a jamais répondu au téléphone.

« Quand elle n’était pas là, j’ai été choqué, mais j’ai aussi trouvé les enfants, alors je les ai mis à leurs rendez-vous.

«Je suis sorti et j’ai commencé à appeler des personnes qui auraient pu avoir des nouvelles de Jennifer. J’ai appelé ma mère qui a essayé de me calmer. Ensuite, je lui ai appelé des amis.

Après avoir épuisé tous leurs amis communs, Almeida a contacté la police de New Canaan, qui a lancé une enquête sur la disparition et s’est rendue au domicile de Jennifer plus tard dans la journée.

Elle a déclaré avoir parlé au téléphone avec Fotis plus tard dans la journée, qui souhaitait organiser une rencontre avec les enfants le week-end suivant, mais n’a pas mentionné la disparition de Jennifer.

Michelle Troconis (à gauche) et Fotis Dulos (à droite) vivaient ensemble dans sa maison de Farmington CT au moment de la disparition de son ex-femme Jennifer le 24 mai 2019.

Troconis au tribunal le quatrième jour du procès pour le meurtre présumé de Jennifer Dulos

Troconis nie les accusations liées à son aide présumée à Fotis pour dissimuler le crime – notamment complot en vue de commettre un meurtre, falsification de preuves et entrave aux poursuites

Plus tôt mercredi, Almeida a parlé de l’effondrement du mariage de Jennifer et Fotis en mars 2017 après avoir admis sa liaison avec Troconis, une mondaine glamour vénézuélienne-américaine qu’ils avaient déjà rencontrée lors de voyages de ski en famille.

Elle a déclaré que leur mariage “étrange”, mais auparavant amical, était rapidement devenu “tendu et inconfortable” et que Jennifer avait quitté leur maison commune à Farmington avec leurs enfants pour s’installer dans une maison louée à New Canaan.

Almeida se souvient d’une occasion où Jennifer est retournée à la propriété Farmington pour récupérer quelques affaires, lorsque Fotis a « crié » après Jennifer et qu’elle s’est cachée derrière une porte avec son plus jeune enfant et la nounou.

“Fotis criait et elle a fermé la porte derrière elle et elle a poussé son corps contre la porte et il essayait d’entrer”, a déclaré Almeida. « Elle était terrifiée.

“Il a poussé davantage la porte et il a vu que sa fille et moi étions dans la pièce et son comportement a totalement changé.

“Finalement, il s’est éloigné et elle m’a dit qu’elle devait quitter la maison.”

Almeida a décrit comment la santé mentale et physique de Jennifer s’est détériorée après mars 2017.

“Elle avait de plus en plus peur, son anxiété devenait vraiment grave”, a déclaré Almeida au tribunal.

« Elle a visiblement perdu beaucoup de poids. Elle avait juste peur, et elle l’exprimait souvent.

Lauren Almeida, qui s’est occupée des cinq enfants du couple pendant huit ans jusqu’à la disparition de Jennifer le 24 mai 2019, a également donné plus de détails sur la liaison de Fotis avec l’accusée Michelle Troconis (Photo : Almeida passant par la sécurité du tribunal mercredi)

Jennifer Dulos (à gauche) a disparu le 24 mai 2019, au milieu d’un divorce avec son mari Fotis (à droite), qui a ensuite été accusé de son meurtre. Fotis s’est suicidé en janvier 2020, laissant sa nouvelle amante Michelle Troconis subir seule son procès pour l’avoir prétendument aidé à dissimuler le meurtre.

Almeida vit toujours avec les enfants Dulos – Petros, Theodore, Constantine, Christiane et Cleopatra Noelle – qui ont désormais entre 13 et 17 ans – ainsi que leur grand-mère maternelle Gloria.

Elle a commencé à témoigner vers 16 h 15 mardi et est revenue à la barre des témoins mercredi alors que le procès de Troconis se poursuivait.

Almeida a précédemment déclaré qu’elle avait rencontré les Dulos alors qu’elle travaillait dans une garderie où ils déposaient leurs enfants, et a décrit Jennifer comme « une mère incroyablement attentionnée » et enjouée, et Fotis comme une famille largement absente.

Elle a dépeint leur vie de famille comme une vie remplie de vacances idylliques dans de nombreux endroits, dont Miami et Aspen, jusqu’à ce que Fotis rencontre Troconis.

Troconis nie les accusations liées à elle qui l’auraient aidé à dissimuler le crime – notamment complot en vue de commettre un meurtre, falsification de preuves et entrave aux poursuites.

Les procureurs accusent Fotis d’avoir tué Jennifer dans sa maison de New Canaan, dans le Connecticut, après qu’elle revenait de déposer leurs enfants à l’école, et ils allèguent que Troconis l’a aidé à jeter ses vêtements ensanglantés dans plusieurs sacs poubelles.

Le corps de Jennifer n’a jamais été retrouvé, mais Juge William P. Osterndorf l’a déclarée « officiellement morte » la semaine dernière.

Le procès de Troconis a débuté jeudi à Stamford…