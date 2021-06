Un jumeau britannique se bat pour la vie après une attaque de crocodile SORT du coma

Une jumelle BRIT mutilée par un crocodile s’est maintenant réveillée d’un coma après que ses blessures ont provoqué une septicémie.

Melissa Laurie, 28 ans, qui a été sauvée de l’attaque du prédateur grâce à sa jumelle Georgia qui lui a donné trois coups de poing au visage et l’a traînée hors de l’eau, a été placée dans un coma artificiel dans un hôpital du Mexique.

Les deux sœurs se rétablissent actuellement dans un hôpital au Mexique Crédit : Universal News & Sport

Melissa et Georgia étaient à Puerto Escondido, au Mexique Crédit : Rex

Georgia est également hospitalisée, soignée pour ses blessures à la main.

Leur sœur aînée, Hana Laurie, 33 ans, a déclaré à BBC Breakfast que l’estomac et les jambes de Melissa s’étaient infectés et qu’elle avait développé une septicémie.

Elle a ajouté que sa situation est « toujours très grave » et que « nous ne nous détendons pas encore ».

Melissa avait également « beaucoup d’eau, d’herbe et de choses dans ses poumons », a déclaré Hana.

La gardienne du zoo Melissa nageait la nuit dans la lagune de Manialtepec, à dix milles de la station de surf Puerto Escondido, lorsqu’elle a été traînée sous l’eau par le crocodile et jetée « comme une poupée de chiffon ».

Georgia a combattu la bête avec une rafale de coups de poing et a nagé jusqu’au bateau d’excursion dimanche soir pendant que leurs amis appelaient à l’aide.

Hana a maintenant lancé une page GoFundMe pour collecter des fonds pour que leur famille se rende au Mexique et pour les frais de soins médicaux de ses sœurs.

Faisant le point sur l’état de santé de Melissa, elle a déclaré: « La Géorgie est sortie de l’hôpital et reste à proximité pour continuer les changements de pansement et le traitement, etc.

« Elle nous a dit qu’elle était allée voir Melissa avant de partir et que c’était vraiment dur.

« Mel est très meurtrie, a deux yeux noirs et des coupures profondes au visage, au torse et à la jambe là où le crocodile l’a mordue et griffée. »

Hana a également déclaré que le guide touristique, qui, selon les habitants, aurait organisé des visites illégales, avait disparu depuis l’incident.

Elle a écrit : « Mes sœurs faisaient une pause dans leurs ambitions de faire de la plongée sous-marine et de travailler avec des animaux lorsqu’elles ont fait un voyage avec un guide recommandé par leur auberge près de Puerto Escondido, au Mexique.

« On ne sait toujours pas exactement où ils se trouvaient, mais un crocodile a attaqué le groupe et a mordu et secoué méchamment Melissa.

« Il est apparu depuis que ce guide était connu localement pour fonctionner de manière illégale et sans licence, mais depuis, il est introuvable.

« Nous avons tellement de chance que Georgia soit là et a eu une réaction immédiate grâce à sa formation en sauvetage aquatique pour combattre le crocodile et traîner Mel en sécurité.

« Les détails de cette terrible épreuve ne nous sont toujours pas entièrement connus, car le décalage horaire, la barrière de la langue et le fait qu’ils soient tous les deux admis à l’hôpital rendent la communication très difficile.

« Ce qui est clair, c’est que l’état de Mel est « délicat » après avoir subi une fracture ouverte du poignet, des lacérations d’organes/hémorragies internes et de l’eau sur ses poumons.

Melissa a été placée dans le coma Crédit : Rex

Le guide touristique qui a attiré les jumeaux dans le lagon a disparu Crédit : Rex

Les jumeaux parcourent le monde depuis mars Crédit : Facebook

« Les médecins craignent beaucoup qu’elle contracte une infection (comme ils le sont aussi à propos des blessures de Georgia) et les ont tous deux mis sous antibiotiques par voie intraveineuse.

« Melissa a été placée dans un coma artificiel et reste dans cet état pendant que les médecins tentent de drainer le liquide et de lui permettre de respirer par elle-même. »

S’exprimant sur BBC Radio Solent, Hana a déclaré que ses frères et sœurs avaient réservé la visite via leur auberge avant d’ajouter que le guide touristique n’était pas enregistré – et les avait emmenés dans un lieu de baignade « dangereux » qui n’avait pas été approuvé.

« C’est un guide touristique sans licence et selon quelqu’un sur une page Facebook mexicaine, il le fait depuis un certain temps, faisant des visites illégales dans des zones dangereuses et non enregistrées », a déclaré Hana.

« Il est allé là où vivent les crocodiles et non à l’endroit où se déroulent toutes les visites autorisées et certifiées légales.

« Apparemment, il a déjà été appelé localement, mais ce n’était pas à mes sœurs de le savoir.

« Ils ont découvert l’information par l’intermédiaire de leur hôpital. »

Pendant ce temps, leur mère Sue Laurie, 63 ans, a déclaré que c’était le lien indestructible de Georgia et Melissa qui leur avait sauvé la vie.

S’adressant au Daily Mail, Mme Laurie a déclaré: « Ils ont toujours été là l’un pour l’autre.

« Les filles peuvent se battre comme des chats et des chiens, mais il n’y a pas de relation plus étroite que des jumeaux. Ils feront tout l’un pour l’autre.

« Et ce qui s’est passé au Mexique le montre bien. Si la Géorgie n’avait pas été là, qui sait ce qui se serait passé. »

La lagune de Manialtepec est célèbre pour ses eaux bioluminescentes, mais les nageurs sont avertis que des crocodiles jusqu’à trois mètres de long y vivent.

Les parents Sean et Sue (à gauche) avec les jumeaux Melissa et Georgia (au centre) et la sœur aînée Hana (à droite)

Leur mère a dit que c’était leur lien qui les avait sauvés Crédit : Facebook

Les parents des jumeaux envisagent de s’envoler pour le Mexique Crédit : Facebook

QU’EST-CE QUE LE SEPSIS ? Les décès par sepsis au Royaume-Uni sont parmi les plus élevés au monde. La maladie mortelle, qui est déclenchée par une infection, est la cause d’un décès sur cinq dans le monde. En règle générale, lorsqu’une personne subit une coupure mineure, la zone entourant la plaie devient rouge, enflée et chaude au toucher. C’est la preuve que le système immunitaire du corps est entré en action, libérant des globules blancs sur le site de la blessure pour tuer les bactéries responsables de l’infection. Les globules blancs et les plaquettes forment des caillots sanguins dans les tissus autour de la coupure. Les vaisseaux sanguins gonflent pour permettre à plus de sang de circuler, et ils deviennent perméables, permettant aux cellules qui combattent les infections de sortir du sang et dans les tissus où elles sont nécessaires. Cela provoque une inflammation, qui nous apparaît comme un gonflement rouge et chaud. L’inflammation qui est généralement observée juste autour de la coupure mineure se propage dans tout le corps, affectant les tissus et les organes sains. Le système immunitaire – le mécanisme de défense du corps – réagit de manière excessive et le résultat est qu’il attaque le corps. Elle peut entraîner une défaillance d’organe et un choc septique, qui peut s’avérer fatal. Les bactéries, les virus, les champignons et les parasites peuvent tous déclencher une septicémie – bien que le coupable le plus dangereux soit les bactéries.

Georgia et Melissa parcouraient le monde ensemble depuis mars et devaient rentrer chez elles en novembre.

Après l’épreuve, leurs parents envisagent de s’envoler pour le Mexique pour les ramener à la maison.

Hana a collecté plus de 37 000 £ jusqu’à présent. Pour faire un don au fonds, cliquez ici.