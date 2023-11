Un Juif décède après une altercation lors de manifestations à Gaza aux États-Unis

La nouvelle de l’incident est survenue alors que la guerre entre Israël et le Hamas a dépassé le cap d’un mois sans qu’une fin claire soit en vue. Les Palestiniens évacuent les survivants après une frappe israélienne sur la bande de Gaza cette semaine. Crédit: PA Des manifestations ont éclaté dans les rues des villes et sur les campus universitaires à travers les États-Unis, les menaces de mort antisémites et anti-musulmans se multiplient et les divisions se creusent à Washington quant à l’approche de l’administration Biden sur la question. Mercredi (AEDT), la députée démocrate Rashida Tlaib – qui a rompu les rangs avec l’administration Biden à cause de la guerre à Gaza – a refoulé ses larmes alors qu’elle faisait face à une motion de censure suite à des propos controversés qu’elle avait tenus. Tlaib, qui est le seul Américain palestinien au Congrès, a été censuré par la Chambre avec l’aide de 22 démocrates qui se sont rangés du côté des républicains. Elle a été accusée par les républicains de « promouvoir de faux récits » autour de l’attaque du Hamas et d’« appeler à la destruction de l’État d’Israël ».

Mais lors du débat sur la motion, Tlaib a plaidé pour la sympathie pour le peuple palestinien et a déclaré qu’elle avait simplement critiqué le gouvernement israélien. Doris Liber, dont le fils Guy Iluz est retenu en otage à Gaza, retient ses émotions lors d’une conférence de presse avec les républicains de la Chambre des représentants au Capitole Crédit: PA « Je n’arrive pas à croire que je dois dire cela, mais le peuple palestinien n’est pas jetable », a-t-elle déclaré, tandis que son compatriote démocrate progressiste Ilhan Omar la réconfortait avant le vote. « Les cris des enfants palestiniens et israéliens ne me semblent pas différents. » Le républicain Rich McCormick de Géorgie a poussé la mesure de censure parce qu’il a déclaré qu’elle avait « proféré des mensonges incroyables sur notre plus grand allié, Israël, et sur l’attaque du 7 octobre ». Avec d’autres démocrates à ses côtés, Tlaib a défendu sa position, affirmant qu’elle « ne serait pas réduite au silence et je ne vous laisserai pas déformer mes propos ».

Depuis l’incursion brutale du 7 octobre, environ 1 400 personnes sont mortes en Israël, dont la plupart sont des civils, et environ 240 otages restent à Gaza. Pendant ce temps, le nombre de morts palestiniens a dépassé les 10 000 selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas, dont plus de 4 100 mineurs. Dimanche, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour exiger un cessez-le-feu et diriger leur colère contre Biden, suggérant qu’il était complice du « génocide » pour avoir soutenu les attaques israéliennes à Gaza. La représentante américaine Rashida Tlaib. Crédit: PA Certains manifestants ont vandalisé la porte de la Maison Blanche avec des mains peintes en rouge et des graffitis « Palestine libre ».

L’administration a recherché des « pauses humanitaires » pour acheminer davantage d’aide vers Gaza et permettre le passage en toute sécurité des otages, mais a jusqu’à présent refusé de tracer des « lignes rouges » sur les opérations militaires israéliennes. Dans une interview accordée au journal américain ABC News, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué qu’il était ouvert à de « petites pauses » à des fins humanitaires mais qu’il ne s’engagerait pas dans un cessez-le-feu. Mais alors que Biden subit une pression croissante à cause de la guerre – y compris parmi les progressistes dans ses propres rangs – les républicains l’ont exhorté à se tenir résolument aux côtés d’Israël. Chargement Il en va de même pour les familles d’otages à Gaza, qui ont tenu mardi une conférence de presse avec les républicains de la Chambre des représentants à Capitol Hill, plaidant pour davantage d’aide pour ramener leurs proches chez eux.

Doris Liber, mère du musicien disparu Guy Iluz, âgé de 26 ans, se souvient avoir parlé avec son fils au téléphone alors qu’elle entendait des coups de feu en arrière-plan lors du festival de musique auquel il assistait. Alors qu’Iluz décrivait les scènes de carnage au téléphone à ses parents, son père lui a dit de se glisser sous un cadavre pour que les terroristes ne le remarquent pas, a-t-elle déclaré. « Cela fait 30 jours. Chaque jour est comme une éternité pour moi », a ajouté Lieber, retenant ses larmes. D’autres, comme Yonatan Lulu-Shamriz et Ido Lulu-Shamriz, ont raconté la disparition de leur frère Alon Shamriz et ont déclaré que cela devrait être « un signal d’alarme, non seulement pour Israël, non seulement pour la communauté juive », mais aussi pour toute l’Amérique et L’Europe .

"Vous êtes le prochain", a prévenu Yonatan Lulu-Shamariz. L'incident qui a conduit à la mort de Kessler en Californie a eu lieu dimanche à Thousand Oaks, une ville située à environ 65 km à l'ouest de Los Angeles, lorsque des manifestants pro-israéliens et pro-palestiniens se sont rassemblés dans la région. Alors que les détails sont encore en cours d'élaboration, le bureau du shérif, citant des témoignages, a déclaré que Kessler avait été impliqué dans une altercation physique, au cours de laquelle il "est tombé à la renverse et s'est cogné la tête contre le sol". « Kessler a été transporté vers un hôpital de la région pour un traitement médical avancé. Le 6 novembre 2023, Kessler a succombé à ses blessures », indique le communiqué du shérif.