Un Juif arrêté pour complot visant à tuer Netanyahu – Shin Bet — RT World News

Un habitant d’Ashkelon aurait été recruté par Téhéran pour aider à assassiner des politiciens israéliens

Un homme juif a été arrêté pour avoir prétendument participé à un complot iranien visant à assassiner de hauts responsables israéliens, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu, ont déclaré les autorités israéliennes.

Moti Maman, un citoyen israélien de 73 ans, a été arrêté le mois dernier, mais la police et le Shin Bet, l’agence de sécurité israélienne, ont rendu publics les détails de l’affaire jeudi. Selon les enquêteurs, Maman, un habitant d’Ashkelon, s’est rendu deux fois en Iran et a accepté de l’argent pour agir en tant qu’agent iranien.

Maman a vécu longtemps en Turquie et avait des relations d’affaires et sociales avec des ressortissants turcs et iraniens, ont indiqué les autorités. Par l’intermédiaire de deux de ses contacts turcs, il a accepté de rencontrer une « Un homme d’affaires vivant en Iran nommé Eddy » En avril, a déclaré le Shin Bet, Maman s’est finalement rendu en Iran où il aurait rencontré des responsables de la sécurité iranienne.















À partir de ce moment, Maman se serait vu confier des missions telles que placer de l’argent et des armes à des endroits précis, recueillir des renseignements et contacter d’autres citoyens israéliens, a indiqué le Shin Bet.

En août, Maman s’est rendu en Iran pour la deuxième fois, où on lui a dit de « attaques d’assassinat avancées » sur Benjamin Netanyahu, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant et le chef du Shin Bet Ronen Bar, a déclaré l’agence de sécurité.















Selon le Shin Bet, Maman aurait exigé 1 million de dollars d’avance pour sa participation, ce que les services de renseignements iraniens ont refusé. Il aurait cependant accepté 5 000 euros pour assister aux réunions.

L’avocat de Maman a déclaré que son client avait fait une « erreur de jugement dans le cadre de son activité », et a souligné qu’il avait déjà grandement aidé les services de sécurité israéliens.

Israël et l’Iran se sont mutuellement accusés d’avoir orchestré des meurtres sur leurs territoires respectifs. Plus récemment, le chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a été assassiné lors d’une visite à Téhéran en juillet. La République islamique a accusé Israël d’être responsable de la mort de Haniyeh. Israël n’a cependant ni confirmé ni démenti son implication.