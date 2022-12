Un jugement est sur nous. Voici à quoi s’attendre

Mais moins d’un mois après la lancement de Nirvana Money, qui combinait un compte bancaire numérique avec une carte de crédit, Harris brusquement fermé l’entreprise basée à Miami et a licencié des dizaines de travailleurs. La flambée des taux d’intérêt et un “environnement de récession” sont à blâmer, a-t-il déclaré.

Des milliers de startups ont été créées après la crise financière de 2008 alors que les investisseurs injectaient des milliards de dollars dans des entreprises privées, encourageant les fondateurs à tenter de perturber une industrie enracinée et impopulaire. Dans un environnement de taux d’intérêt bas, les investisseurs ont recherché le rendement au-delà des entreprises publiques, et les capital-risqueurs traditionnels ont commencé à concurrencer les nouveaux arrivants des fonds spéculatifs, de la richesse souveraine et des family offices.

Le flot d’argent a conduit les entreprises imitatrices à être financées chaque fois qu’un créneau réussi était identifié, à partir de comptes chèques basés sur des applications connus sous le nom de néobanques pour acheter maintenant, payer les entrants plus tard. Les entreprises se sont appuyées sur des mesures fragiles telles que la croissance des utilisateurs pour lever des fonds à des valorisations alléchantes, et les investisseurs qui hésitaient sur le cycle d’une startup risquaient de passer à côté alors que les entreprises doublaient et triplaient en valeur en quelques mois.

“Nous avons vu une entreprise qui a levé 20 millions de dollars et qui n’a même pas pu obtenir un prêt-relais de 300 000 dollars parce que ses investisseurs leur ont dit ‘Nous n’investissons plus un sou'”, a déclaré Greene. “C’était incroyable.”

“La plupart des fintechs ont perdu de l’argent pendant toute leur existence, mais avec la promesse” Nous allons y arriver et devenir rentables “”, a déclaré Greene. “C’est le modèle de démarrage standard ; c’était vrai pour Tesla et Amazone . Mais beaucoup d’entre eux ne seront jamais rentables car ils étaient basés sur des hypothèses erronées.”

De nombreuses entreprises privées créées ces dernières années, en particulier celles qui prêtent de l’argent aux consommateurs et aux petites entreprises, avaient une hypothèse centrale : des taux d’intérêt bas pour toujours, selon un partenaire de TSVC Spencer Green . Cette hypothèse a rencontré le cycle de hausse des taux le plus agressif de la Réserve fédérale depuis des décennies cette année.

Les premières fissures ont commencé à apparaître en septembre 2021, lorsque les actions de PayPal, Bloquer et d’autres fintechs publiques ont entamé un long déclin. À leur apogée, les deux sociétés valaient plus que la grande majorité des opérateurs historiques financiers. La capitalisation boursière de PayPal était juste derrière celle de JPMorgan Chase . Le spectre de taux d’intérêt plus élevés et la fin d’une ère d’argent bon marché de plus de dix ans ont suffi à dégonfler leurs actions.

En conséquence, les startups licencient des travailleurs et se retirent du marketing pour étendre leur piste. De nombreux fondateurs espèrent que l’environnement de financement s’améliorera l’année prochaine, bien que cela semble de plus en plus improbable.

“Le véritable test est de savoir si l’entreprise a une trajectoire où ses besoins de trésorerie diminuent et qui vous y amène en six ou neuf mois ?” dit Zanobini. “Ce n’est pas le cas, crois-moi, nous y serons dans un an.”

Aujourd’hui, alors que la communauté des investisseurs fait preuve d’une nouvelle discipline et que les investisseurs “touristes” sont chassés, l’accent est mis sur les entreprises qui peuvent démontrer une voie claire vers la rentabilité. Cela s’ajoute aux exigences précédentes de forte croissance dans un grand marché adressable et de marges brutes de type logiciel, selon un banquier d’investissement vétéran de la fintech Tommaso Zanobini de Moëlis .

“Il existe une forte corrélation entre les entreprises qui avaient une mauvaise économie unitaire et les entreprises de consommation qui sont devenues très grandes et très célèbres”, a déclaré Casella de Point72.

Désormais, les investisseurs et les fondateurs tentent de déterminer qui survivra au ralentissement à venir. Les fintechs directes aux consommateurs sont généralement dans la position la plus faible, ont déclaré plusieurs investisseurs en capital-risque.

Alors que l’économie ralentit davantage dans une récession attendue, les entreprises qui prêtent aux consommateurs et aux petites entreprises subiront pour la première fois des pertes beaucoup plus élevées. Même les anciens joueurs rentables comme Goldman Sachs n’a pas pu supporter les pertes nécessaires pour créer un acteur numérique à grande échelle, reculant sur ses ambitions fintech.

Comme dans les cycles baissiers précédents, cependant, il y a des opportunités. Les acteurs les plus forts rattraperont les plus faibles par le biais d’acquisitions et sortiront de la récession dans une position plus forte, où ils bénéficieront de moins de concurrence et de coûts inférieurs pour les talents et les dépenses, y compris le marketing.

“Le paysage concurrentiel change le plus pendant les périodes de peur, d’incertitude et de doute”, a déclaré Kelly Rodriques, PDG de Forge, une plateforme de négociation d’actions de sociétés privées. “C’est à ce moment que les audacieux et les bien capitalisés gagneront.”

Alors que les vendeurs d’actions privées ont généralement été disposés à accepter des remises d’évaluation plus importantes au fil de l’année, l’écart acheteur-vendeur est encore trop large, de nombreux acheteurs attendant des prix plus bas, a déclaré Rodriques. L’impasse pourrait se briser l’année prochaine alors que les vendeurs deviennent plus réalistes quant aux prix, a-t-il déclaré.