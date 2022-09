WASHINGTON (AP) – Un juge fédéral a nommé un juriste chevronné de New York pour servir d’arbitre indépendant et examiner les dossiers saisis lors d’une perquisition du FBI au domicile de l’ancien président Donald Trump le mois dernier.

La sélection de Raymond Dearie, un ancien procureur fédéral qui a été pendant des années juge en chef du tribunal fédéral basé à Brooklyn, est intervenue après que le ministère de la Justice et les avocats de Trump ont clairement indiqué qu’ils seraient satisfaits de sa nomination en tant que soi-disant maître spécial.

Dans ce rôle, Dearie sera responsable de l’examen des documents pris lors de la perquisition du 8 août à Mar-a-Lago et de la séparation de ceux qui pourraient être couverts par des revendications de privilège. On ne sait pas combien de temps le travail prendra, mais le processus principal spécial a déjà retardé l’enquête, un juge de Floride ordonnant au ministère de la Justice de suspendre temporairement les principaux aspects de son enquête.

Le ministère de la Justice enquête sur la thésaurisation de documents top secrets et d’autres documents classifiés sur la propriété de Floride après le départ de Trump. Le FBI dit avoir récupéré plus de 11 000 documents de la maison lors de sa perquisition du 8 août, dont plus de 100 avec des marques de classification.

Eric Tucker, l’Associated Press