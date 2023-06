Un juge va peser la suspension de la première interdiction du Wyoming sur les pilules abortives

CHEYENNE, Wyo. (AP) – La première interdiction du Wyoming sur les pilules abortives sera présentée jeudi à un juge d’État alors que le tribunal déterminera si l’interdiction devrait entrer en vigueur comme prévu le 1er juillet ou être suspendue en attendant le résultat de un procès.

Alors que d’autres États ont institué des interdictions de facto sur les médicaments en interdisant largement l’avortement, le Wyoming est devenu en mars le premier État américain à interdire spécifiquement les pilules abortives. La Cour suprême des États-Unis a statué en avril que l’accès à l’une des deux pilules, la mifépristone, pouvait se poursuivre pendant que les justiciables cherchaient à annuler l’approbation de la Food and Drug Administration.

Deux organisations à but non lucratif du Wyoming, dont une clinique d’avortement qui a ouvert ses portes à Casper en avril ; et quatre femmes, dont deux obstétriciens, ont intenté une action en justice pour empêcher le Wyoming de restreindre l’accès aux pilules abortives. Jeudi, la juge du comté de Teton, Melissa Owens, entendra des arguments sur ce qui devrait se passer pendant le déroulement du procès.

Wellspring Health Access, la première clinique d’avortement à service complet du Wyoming depuis des années, propose des avortements par pilule parmi ses services. Auparavant, une seule autre clinique du Wyoming – un centre de santé pour femmes à Jackson, à environ 400 kilomètres – offrait cette option.

Les mêmes plaignants qui cherchent à maintenir la légalité des pilules abortives dans le Wyoming poursuivent également pour faire cesser une nouvelle interdiction quasi totale de l’avortement dans l’État. Les deux nouvelles lois ont été promulguées après que la Cour suprême des États-Unis a invalidé Roe v. Wade l’année dernière. Depuis lors, quelque 25 millions de femmes et d’adolescentes en âge de procréer ont été soumises soit à des contrôles plus stricts sur l’interruption de leur grossesse, soit à des interdictions quasi totales de la procédure.

Owens a combiné les deux poursuites du Wyoming en une seule affaire. Quelques jours seulement après l’entrée en vigueur de l’interdiction générale de l’avortement par l’État en mars, le juge l’a suspendue pour maintenir l’avortement légal dans le Wyoming, pour l’instant.

Les deux nouvelles lois sur l’avortement du Wyoming autorisent des exceptions pour sauver la vie d’une femme enceinte et pour les cas de viol ou d’inceste signalés à la police.

Ces dernières années, les avortements médicamenteux utilisant deux types de pilules, généralement prises à quelques jours d’intervalle, sont devenus la méthode préférée pour mettre fin à une grossesse aux États-Unis, en partie parce que le processus offre une alternative moins invasive aux avortements chirurgicaux. Jusqu’à ce que le gouverneur du Wyoming, Mark Gordon, signe la législation interdisant les avortements médicamenteux, aucun État n’avait adopté de loi interdisant spécifiquement les pilules abortives, selon le Guttmacher Institute, un groupe de recherche qui soutient le droit à l’avortement.

Cependant, 13 États ont promulgué des interdictions générales d’avortement qui comprenaient des avortements médicamenteux et 15 États avaient déjà un accès limité aux pilules.

Les responsables du Wyoming ont juré de « défendre vigoureusement » les nouvelles lois de l’État, tandis que les opposants disent qu’elles enfreignent les droits fondamentaux des femmes.

Mead Gruver, Associated Press