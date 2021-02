Un juge unique de Trump sabote déjà les efforts de Biden pour ralentir les expulsions

Le président Joe Biden. | Getty Images

Biden passera probablement sa présidence à combattre des juges républicains qui bloquent sa politique pour des raisons juridiquement douteuses.

Moins d’une semaine après l’entrée en fonction du président Joe Biden, un juge nommé par Trump a rendu une ordonnance temporaire qui sera probablement la première de nombreuses ordonnances judiciaires rendues par des juges républicains tentant de bloquer les politiques de Biden. Ce même juge a prolongé mardi cette ordonnance temporaire, bloquant ainsi la tentative de l’administration Biden de suspendre les expulsions pendant quelques mois.

Le 20 janvier, premier jour de l’administration Biden, le secrétaire par intérim de la Sécurité intérieure, David Pekoske, a publié un mémorandum suspendant temporairement la plupart des expulsions pendant 100 jours, tandis que la nouvelle administration procède à un «examen à l’échelle du département des politiques et des pratiques concernant l’application de l’immigration. »

Le 26 janvier, une personne nommée par Trump à un tribunal fédéral du Texas a rendu une ordonnance temporaire bloquant cette pause sur les expulsions. Puis, mardi soir, le juge Drew Tipton a rendu un avis qui prolonge effectivement son ordonnance initiale pour la durée de la pause de 100 jours sur les expulsions. Le nouvel avis dans Texas c.États-Unis fait 105 pages et prétend offrir une justification légale des actions de Tipton.

Mais Tipton Texas l’opinion est un fiasco du raisonnement juridique. Il revendique le pouvoir sur une affaire que le pouvoir judiciaire n’a pas le pouvoir d’entendre en premier lieu. Et il le fait en contravention de nombreuses décisions de la Cour suprême – dont l’une stipule que «l’exécutif a le pouvoir discrétionnaire d’abandonner l’entreprise» à «chaque étape» du processus d’expulsion.

Une partie cruciale de l’opinion de Tipton réduit un réseau complexe de lois sur l’immigration, de décisions judiciaires, de règlements et de pratiques de longue date des agences en une interprétation hyper-littérale d’un seul mot – un mot que la Cour suprême a explicitement mis en garde Tipton contre la lecture de la manière dont il le lit.

Pourtant, alors que les actions de Tipton Texas sont difficiles à défendre en droit, il est assez probable que son ordre sera maintenu. La dernière ordonnance de Tipton fera appel devant la Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit, l’un des tribunaux les plus conservateurs du pays, où les candidats républicains sont plus nombreux que les démocrates 12 à 5 parmi les juges actifs de la cour – et éventuellement devant une Cour suprême où les républicains détiennent une majorité de 6 à 3.

Parce que cette affaire implique une politique qui devait expirer après 100 jours, de plus, il est possible que le mémorandum de Pekoske expire selon ses propres conditions avant que les juges ne se penchent pleinement sur l’affaire.

Mais les ordonnances de Tipton sont probablement les premières de nombreuses juges fédéraux conservateurs qui s’appuient sur un raisonnement juridique discutable pour saper les politiques de Biden.

Pouvoir discrétionnaire des poursuites, brièvement expliqué

La plus grosse erreur de Tipton Texas ordonnances, c’est qu’elles abandonnent rapidement une doctrine connue sous le nom de «pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites», qui permet généralement aux forces de l’ordre – et aux décideurs qui supervisent l’application de la loi – de décider de ne pas appliquer une loi particulière contre un individu en particulier.

Si vous avez déjà été arrêté pour excès de vitesse et que vous vous êtes laissé aller avec un avertissement, le flic qui vous a arrêté a exercé ce genre de discrétion. De même, plusieurs procureurs de district et autres procureurs de haut niveau ont annoncé que leurs bureaux ne poursuivraient plus les délinquants mineurs de marijuana – et dépenseraient plutôt les ressources limitées de leurs bureaux pour poursuivre d’autres crimes. En règle générale, les tribunaux n’interviennent pas lorsqu’un décideur politique annonce une telle décision de ne pas intenter certains types de mesures d’exécution.

En effet, la Cour suprême a ordonné aux juges d’être extrêmement réticents à remettre en question l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites par des fonctionnaires fédéraux – que ces décisions soient prises par un procureur fédéral ou par l’un des plus hauts fonctionnaires de l’exécutif.

Comme la Cour suprême l’a jugé dans Heckler contre Chaney (1985), «la décision d’un organisme de ne pas prendre de mesures d’exécution devrait être présumée à l’abri d’un contrôle judiciaire.» Cette présomption est d’ailleurs particulièrement forte dans le contexte de l’immigration. La Cour a expliqué dans Arizona c.États-Unis (2012) qu ‘«une caractéristique principale du système de renvoi est le large pouvoir discrétionnaire exercé par les agents d’immigration». La présomption contre le contrôle judiciaire de la décision du pouvoir exécutif de ne pas expulser quelqu’un est donc particulièrement forte.

Le pouvoir exécutif, dirigé par Biden, peut également renoncer à tout moment à expulser un immigrant. Comme l’a expliqué le juge Antonin Scalia dans Reno c.Comité anti-discrimination américano-arabe (1999), à chaque étape du processus d’expulsion, «l’exécutif a le pouvoir discrétionnaire d’abandonner l’entreprise». Et il peut le faire pour un certain nombre de raisons, y compris «des raisons humanitaires ou simplement pour sa propre convenance».

Les tribunaux ne devraient pas non plus intervenir simplement parce que l’exécutif décide de ne pas appliquer une loi particulière contre un grand groupe d’individus, plutôt que de faire la miséricorde à une personne à la fois.

Ce problème est survenu dans États-Unis contre Texas, un autre cas où l’État du Texas a poursuivi le gouvernement fédéral pour bloquer la politique d’immigration d’un président démocrate. Cet autre Texas l’affaire a atteint la Cour suprême en 2016, bien que la Cour se soit divisée 4-4 sur l’opportunité de maintenir une politique de l’administration Obama qui aurait permis à des millions d’immigrants sans papiers de vivre et de travailler aux États-Unis, tout en leur permettant également de participer à des programmes comme Medicare et la sécurité sociale.

Notamment, dans ce 2016 Texas cas, l’État du Texas a admis que la branche exécutive a le pouvoir de ne pas expulser un grand groupe d’immigrants légalement éligibles à un renvoi. Le mémoire de l’État dans l’affaire de 2016 a souligné qu’une décision d’un tribunal inférieur bloquant la politique de l’administration Obama «n’affecte pas le pouvoir discrétionnaire d’exécution de l’exécutif» et «n’oblige pas l’exécutif à renvoyer qui que ce soit». Le Texas a même admis que «l’exécutif a toujours été libre de délivrer des cartes d’identité« de faible priorité »aux étrangers», identifiant ainsi les immigrants sans papiers spécifiques qu’il choisit de ne pas expulser.

Le juge Tipton, en d’autres termes, aurait dû rejeter la plus récente Texas cas peu de temps après avoir atterri sur son bureau. La décision de l’administration Biden de suspendre temporairement les expulsions pendant qu’elle décide de ses priorités en matière de politique d’immigration à long terme ne peut pas être examinée par un tribunal fédéral.

Ce que Tipton a fait à la place

Plutôt que de suivre les décisions de la Cour suprême comme Heckler et Arizona, Tipton s’est plutôt fixé sur un seul mot dans une loi d’immigration – le mot «doit» – et a affirmé que ce mot justifiait son ordre.

Comme indiqué ci-dessus, Heckler a estimé que les décisions de non-exécution du pouvoir exécutif sont «présumées à l’abri d’un contrôle judiciaire», mais que la présomption peut être surmontée dans des cas inhabituels. Entre autres choses, la présomption peut être surmontée lorsque «la loi de fond a fourni des lignes directrices que l’organisme doit suivre dans l’exercice de ses pouvoirs d’exécution». Si le Congrès décide de «limiter l’exercice du pouvoir d’exécution d’une agence», ces limites peuvent généralement être appliquées par un tribunal fédéral.

Tipton s’appuie sur une disposition de la loi fédérale sur l’immigration qui stipule que «sauf disposition contraire de la présente section, lorsqu’un étranger est renvoyé, le procureur général doit expulser l’étranger des États-Unis dans un délai de 90 jours» pour justifier sa conclusion que le Congrès a mis des limites à la discrétion de l’administration Biden. L’essentiel de l’opinion de Tipton est que, du moins dans ce contexte, le mot «doit» est une commande obligatoire. Et donc, l’administration n’a pas d’autre choix que d’éloigner certains immigrés qui ont déjà reçu l’ordre de quitter le pays.

Il y a un certain nombre de problèmes avec cette analyse. La première est que la même loi sur laquelle s’appuie Tipton prévoit également que «si l’étranger ne part pas ou n’est pas renvoyé pendant la période de renvoi, l’étranger, en attente de renvoi, sera soumis à une surveillance en vertu des règlements prescrits par le procureur général». Le Congrès s’attendait donc clairement à ce qu’il y ait des cas où un immigrant faisant l’objet d’une mesure de renvoi ne serait pas renvoyé après 90 jours.

Un autre problème avec l’ordonnance de Tipton est qu’il existe tout un corpus de lois permettant aux responsables de l’exécutif d’accorder une «action différée» à un immigrant sans papiers – essentiellement une décision de l’exécutif selon laquelle un immigrant ne sera pas expulsé pendant au moins un certain temps – et le Le pouvoir de l’exécutif d’accorder une action différée a été approuvé à la fois par le Congrès et par la Cour suprême.

En effet, lorsque Scalia a écrit sur le large pouvoir de l’exécutif d’abandonner une procédure d’expulsion particulière en Reno, il a explicitement fait référence à l’action différée.

Un troisième problème avec l’ordonnance de Tipton, un problème qu’il reconnaît au moins à son avis, est que la Cour suprême a longtemps mis en garde les juges contre la lecture des lois fédérales pour imposer des obligations obligatoires au gouvernement, même lorsque ces lois utilisent un langage rigide comme le monde. doit. » Comme la Cour suprême l’a jugé dans Compagnie de chemin de fer c.Hecht (1877), «contre le gouvernement, le mot« doit », lorsqu’il est utilisé dans les lois, doit être interprété comme« peut », à moins qu’une intention contraire ne soit manifeste.»

Tipton, en d’autres termes, mettait beaucoup trop l’accent sur un seul mot qu’il avait lu hors de son contexte, et il l’a fait sans tenir dûment compte d’une longue série de décisions de la Cour suprême lui conseillant de ne pas lire ce mot de manière rigide.

L’ordonnance de Tipton pourrait placer les deux juges les plus conservateurs de la Cour suprême dans une impasse.

Il y a un peu plus d’un an, la Cour suprême a rendu une ordonnance provisoire Département de la sécurité intérieure c.New York, qui a rétabli une politique de l’administration Trump qui cherchait à maintenir de nombreux immigrants à faible revenu hors du pays.

Bien que la Cour plénière n’ait pas expliqué pourquoi elle avait rétabli cette politique (le vote était de 5 à 4, le long des lignes de parti), le juge Neil Gorsuch a rédigé un bref avis critiquant une pratique connue sous le nom d ‘«injonctions à l’échelle nationale», et son opinion a été rejointe par son collègue. le juge conservateur Clarence Thomas.

C’est une opinion extraordinairement convaincante! Essentiellement, Gorsuch a averti qu’un seul juge de première instance fédéral ne devrait pas avoir le pouvoir de bloquer une politique fédérale à l’échelle nationale. «Il est difficile de voir comment le tribunal pourrait encore jouer le rôle judiciaire de résoudre des« cas individuels », a écrit Gorsuch, lorsqu’il émet une telle ordonnance à l’échelle nationale.

Comme l’a noté Gorsuch, «il y a actuellement plus de 1 000 juges de tribunal de district actifs et seniors, siégeant dans 94 districts judiciaires et soumis à un examen dans 12 cours d’appel régionales.» Si un juge unique peut suspendre une politique fédérale dans tout le pays, les plaignants sont susceptibles de «rechercher un forum amical pour obtenir une victoire dans tout le pays» – c’est-à-dire qu’ils sont susceptibles de rechercher un juge sympathique qui est prêt à émettre un ordonner que la plupart des juges se moqueraient.

Et les opposants à une politique particulière peuvent potentiellement avoir plusieurs morsures à la pomme. Comme l’écrit Gorsuch, dans un monde avec des injonctions nationales, «l’espoir du gouvernement de mettre en œuvre une nouvelle politique pourrait faire face aux longues chances d’un balayage direct, transformant une victoire de 94 contre 0 dans les tribunaux de district en une victoire de 12 contre 0. devant les cours d’appel. » Les injonctions à l’échelle nationale peuvent signifier que si le gouvernement subit «une seule perte», alors «la politique se met sur la glace».

L’ordonnance de Tipton mettant fin à la pause de 100 jours sur les expulsions s’applique «à l’échelle nationale», c’est donc le type même d’injonction illimitée contre laquelle Gorsuch a mis en garde dans son New York avis. La question pour des juges comme Gorsuch, en d’autres termes, est de savoir s’ils auront le courage de leurs convictions maintenant qu’un président démocrate bénéficierait d’une décision limitant la portée des ordonnances judiciaires bloquant les politiques fédérales.

Inscrivez-vous à la newsletter Weeds. Tous les vendredis, vous obtiendrez une explication d’une grande histoire politique de la semaine, un aperçu des recherches importantes récemment publiées et des réponses aux questions des lecteurs – pour vous guider à travers les 100 premiers jours de l’administration du président Joe Biden.