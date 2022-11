Un juge suspend les licences de dispensaire de pots dans certaines parties de New York

ALBANY, NY (AP) – Un juge fédéral a temporairement empêché New York de délivrer des licences de dispensaire de marijuana récréative à Brooklyn et dans certaines parties du nord de l’État de New York pendant qu’une contestation judiciaire du processus de sélection de l’État est envisagée.

L’injonction préliminaire du juge du tribunal de district américain Gary Sharpe à Albany intervient jeudi alors que l’État se prépare à commencer les ventes de marijuana pour adultes d’ici la fin de l’année, en commençant par les propriétaires de magasins ayant déjà été condamnés pour pot ou leurs proches. Les législateurs de New York ont ​​​​conçu le marché légal de l’État pour s’assurer que les premiers détaillants étaient des personnes directement concernées par l’application de la loi sur les drogues.

Sharpe entend une contestation judiciaire de Variscite NY One, qui prétend que le processus de sélection de l’État favorise les résidents de New York par rapport aux résidents de l’extérieur de l’État, en violation des protections constitutionnelles du commerce interétatique.

L’ordonnance du juge interdit temporairement à l’État de délivrer des licences de vente au détail pour les cinq régions de l’État que Variscite a sélectionnées dans sa demande commerciale : Brooklyn, le centre de New York, les Finger Lakes, la région du centre de l’Hudson et l’ouest de New York. Il ne couvre pas neuf autres régions de l’État, y compris le reste de la ville de New York. La décision affecte jusqu’à 63 des 150 licences commerciales possibles.

Les responsables de l’Office of Cannabis Management ont déclaré vendredi que son conseil d’administration examinerait toujours les demandes de licence plus tard ce mois-ci pour jusqu’à 150 entreprises et particuliers, ainsi que les demandes pour jusqu’à 25 licences à but non lucratif.

Le bureau reste déterminé à “inclure ceux qui sont touchés par l’application par l’État de l’interdiction du cannabis sur le marché que nous construisons et nous nous engageons en outre à rendre la chaîne d’approvisionnement en cannabis de New York pleinement opérationnelle”, a déclaré le porte-parole Freeman Klopott dans un e-mail.

Les candidats au premier tour devaient démontrer “une présence significative dans l’État de New York”. Alors que l’actionnaire majoritaire de Variscite a une condamnation pour cannabis, c’était en vertu de la loi du Michigan. Et bien que la société soit organisée en vertu de la loi de New York, son principal commercial ne satisfait pas à l’exigence de présence significative, selon des documents judiciaires.

Dans sa décision pour la société, Sharpe a écrit que les exigences de l’État en matière de demande de licence “auront un effet discriminatoire sur les résidents hors de l’État”.

Michael Hill, l’Associated Press