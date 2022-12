Un juge suspend la disposition rendant les combinaisons d’armes à feu californiennes plus coûteuses

SAN DIEGO (AP) – Un juge fédéral a déclaré vendredi qu’il bloquerait une disposition d’une nouvelle loi californienne qui entrerait en vigueur l’année prochaine, ce qui, selon les défenseurs des armes à feu, était conçu pour empêcher quiconque de contester les lois sur les armes à feu notoirement restrictives de l’État.

Le juge de district américain Roger T. Benitez a déclaré qu’il rendrait l’injonction demandée par les clubs de tir dès que possible pour mettre fin à la disposition qui obligerait les personnes qui intentent des poursuites contre les lois californiennes sur les armes à feu à payer les frais juridiques du gouvernement en cas de perte. Le juge a annoncé ses plans lors d’une audience fédérale à San Diego.

La décision bloquera uniquement la disposition et non l’intégralité de la loi, qui interdit la vente de certaines armes d’assaut et permet aux particuliers de poursuivre en justice les personnes qui enfreignent ces règles. La loi s’inspire d’une mesure du Texas adoptée en 2021 qui visait à faire appliquer l’interdiction de cet État sur la plupart des avortements en habilitant les citoyens privés à faire respecter l’interdiction en intentant des poursuites devant un tribunal civil.

Benitez a déclaré que la disposition sur les frais aurait un « effet dissuasif » sur le droit du public de contester le gouvernement devant les tribunaux, car les gens ne voudraient pas prendre le risque d’être responsables de frais juridiques coûteux.

“Je ne vois rien de plus tyrannique”, a déclaré Benitez.

Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, a convaincu la législature de l’État d’adopter la loi après que la Cour suprême des États-Unis ait autorisé la loi du Texas à rester en vigueur. Newsom a déclaré qu’il pensait que la loi du Texas était inconstitutionnelle, mais si la Cour suprême l’autorisait à se maintenir, la Californie adopterait la même idée et l’utiliserait à ses fins.

En plus d’interdire la vente de certaines armes d’assaut, la loi interdira également les pièces pouvant être utilisées pour fabriquer des armes, des armes à feu sans numéro de série ou des fusils de calibre .50.

Au tribunal vendredi, les avocats de Newsom ont noté que la Californie ne prévoyait pas d’appliquer la loi à moins que la loi du Texas ne soit confirmée.

Benitez, qui a été nommé à la cour par l’ancien président républicain George W. Bush, a rejeté cet argument.

« Nous ne sommes pas dans un bac à sable de maternelle. Il ne s’agit pas de dire ‘Maman, il m’a fait ça, donc je devrais pouvoir lui faire ça’ », a déclaré Benitez.

Le juge a demandé au procureur du gouvernement, Tom Willis, s’il serait prêt à payer les frais juridiques des plaignants qui ont demandé l’injonction à la disposition. Willis a dit qu’il n’avait pas compris la question.

Benitez a répondu qu’il était sage de ne pas répondre car aucun avocat ne voudrait prendre un tel risque de payer personnellement les frais juridiques de l’autre partie en cas de perte.

Les défenseurs des armes à feu ont déclaré que la loi, bien qu’elle ne soit pas en vigueur, incite déjà les avocats à réfléchir à deux fois avant de prendre en charge de tels cas.

Joshua Dale, l’un des avocats représentant un club de tir de la région de San Diego qui a poursuivi la disposition, a déclaré que cela avait placé des avocats comme lui dans un “dilemme éthique” quant à savoir s’il fallait servir leurs clients et risquer de perdre.

« Je suis terrifié par cette loi », a-t-il déclaré au tribunal. « Ce serait absolument dévastateur de payer les frais d’avocat de l’État. J’ai des enfants. J’ai une hypothèque. Je ne pourrais jamais payer 50 000 $ ou 100 000 $ sans vider mon compte 401(k) ».

Faisceau rapporté de Sacramento.

Julie Watson et Adam Beam, l’Associated Press