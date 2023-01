Un juge statuera sur le rapatriement des Canadiens détenus en Syrie

Après quatre jours d’audiences, y compris des témoignages top secrets le dernier jour de la procédure, un juge de la Cour fédérale décidera maintenant si le Canada a violé les droits de dizaines de ses citoyens emprisonnés dans le nord-est de la Syrie.

La procédure a été publique, à l’exception de l’audience de vendredi, au cours de laquelle des preuves classifiées ont été présentées au juge Henry Brown alors qu’il réfléchissait à l’opportunité d’ordonner au gouvernement de ramener les détenus canadiens chez eux dans un délai déterminé.

Plus de 40 Canadiens languissent dans des camps et des prisons gérés par les autorités kurdes depuis la chute de l’État islamique en 2019. La majorité des détenus restants sont des femmes et des enfants.

Barbara Jackman représente Jack Letts, un converti musulman canadien, l’un des cinq hommes détenus dans des prisons dirigées par des Kurdes. Elle dit que les avocats représentant les détenus n’obtiendront qu’un bref résumé de ce qui s’est passé lors de l’audience top secrète de vendredi.

L’un des quatre documents classifiés déposés en preuve avant l’audience à huis clos était un affidavit fortement expurgé du major-général. Paul Prévost des Forces armées canadiennes. Le témoignage de Prevost est centré sur les voyages dans le nord de la Syrie. Il a supervisé la planification et l’exécution de toutes les opérations aériennes militaires au Moyen-Orient et en Afghanistan depuis 2018. Des documents judiciaires indiquent que Prevost dispose d’informations sur la façon dont une orpheline, publiquement connue sous le nom d'”Amira”, a été emmenée du camp d’Al-Hol. en octobre 2020 et est revenu au Canada.

CTV News a demandé vendredi à Affaires mondiales Canada si des travaux étaient en cours dans les coulisses pour ramener les détenus chez eux en dehors des audiences du tribunal, mais le ministère n’a pas répondu à temps avant la date limite de publication.

LE CANADA SOUTIENT AUCUNE OBLIGATION DIPLOMATIQUE DE RAPATRIEMENT

Les avocats du gouvernement fédéral ont précédemment fait valoir qu’il n’a aucune obligation en vertu du droit national ou international de fournir des services consulaires, y compris le rapatriement, dans un pays où il n’a pas de présence diplomatique, et que le renvoi de Canadiens dans une région instable mettrait la sécurité de son personnel en danger. risque.

D’autres pays, comme l’Irak, l’Allemagne, les Pays-Bas et la France ont réussi à rapatrier des centaines de détenus.

Les avocats du gouvernement affirment également que le retour d’individus, qu’il soupçonne d’avoir des liens avec l’EI, pourrait constituer une menace pour la sécurité nationale. Mais aucun des détenus n’a été inculpé à l’étranger.

Les audiences ont commencé en décembre avec les avocats des requérants faisant valoir que la réticence du gouvernement fédéral à rapatrier leurs citoyens les privait de leurs droits à « la vie, la liberté et la sécurité de la personne » en vertu de l’article 7 de la Charte.

AUGMENTATION DES RISQUES POUR LES DÉTENUS

Selon le dernier rapport de Human Rights Watch de décembre, les conditions de vie de plus de 42 000 étrangers dans les camps de prisonniers, pour la plupart des enfants, se détériorent rapidement. Des centaines de détenus ont été tués dans des violences incitées par des extrémistes de l’Etat islamique et sont morts de maladie en raison d’une pénurie de médicaments. Des enfants se sont noyés dans des fosses d’égout et sont morts dans des incendies de tentes. La zone est également bombardée par des frappes aériennes et d’artillerie turques.

Quelques jours avant le début de l’audience devant la Cour fédérale, Affaires mondiales Canada a envoyé des lettres aux femmes détenues expliquant qu’en raison de l’augmentation des niveaux de menace, elles étaient désormais qualifiées pour le rapatriement. Aucune lettre de ce genre n’a été envoyée aux hommes.

Jackman dit que son client, Jack Letts, a été torturé et que sa santé mentale a souffert de longues périodes d’isolement cellulaire. Jackman dit que les responsables canadiens n’ont pas fourni d’informations à sa famille sur son état depuis plus de trois ans.

« Le gouvernement ne veut tout simplement aucune sorte d’obligation de faire quelque chose », a déclaré Jackman. Elle souligne que les autorités kurdes ont supplié les gouvernements étrangers de rapatrier leurs citoyens.

Elle dit que les Canadiens devraient être ramenés pour faire face à des accusations s’il existe des preuves qu’ils ont commis des crimes au lieu de faire face à une «détention indéfinie» en Syrie.

« Il n’est pas possible de les essayer là-bas. Vous devez avoir un juge qui peut agir sans crainte. Vous devez avoir des procureurs et un système judiciaire indépendant et la capacité de présenter une affaire dans un espace sûr pour les personnes. Vous ne pouvez pas faire venir des témoins dans ce type de contexte », a déclaré Jackman.

Depuis qu’Amira est rentrée chez elle, six autres Canadiens ont été ramenés au Canada. Parmi le groupe, une femme non identifiée et sa fille sont retournées à Calgary en novembre 2021. Il y a quatre mois, Kimberly Polman a été renvoyée en Colombie-Britannique, tandis qu’Oumaima Chouay et sa fille ont été rapatriées au Québec en octobre 2022.

Chouay est en liberté sous caution à Montréal, en attendant son procès pour des accusations liées au terrorisme. Pendant ce temps, Polman vit à Chilliwack, en Colombie-Britannique, dans des conditions strictes, en attendant une audience d’engagement de ne pas troubler l’ordre public pour terrorisme.

Jackman dit que le retour précédent des femmes et des enfants montre que le gouvernement peut prendre des mesures pour rapatrier les Canadiens sans y être forcé par les tribunaux.

Brown a qualifié cette affaire d'”affaire urgente”, mais on ne sait pas quand il rendra une décision. Entre-temps, les avocats fédéraux ont fait valoir que même si Brown concluait que le gouvernement avait enfreint la Charte, il ne devrait pas fixer de date limite pour leur rapatriement, mais plutôt laisser le gouvernement déterminer le calendrier compte tenu de la complexité de chaque cas.