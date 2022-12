Un juge se prononcera sur la détention de Castillo au milieu des manifestations au Pérou

Les manifestants exigent la liberté de Castillo, la démission de la présidente Dina Boluarte et la programmation immédiate d’élections générales pour choisir un nouveau président et remplacer tous les membres du Congrès.

Les manifestations ont été particulièrement violentes en dehors de Lima. Au moins six personnes sont mortes depuis le début des manifestations mercredi. Tous les décès ont eu lieu dans des communautés rurales et pauvres à l’extérieur de Lima, fiefs de Castillo, un néophyte politique et ancien instituteur aux racines modestes d’un district montagneux andin pauvre.