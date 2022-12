Un juge se prononcera sur la détention de Castillo au milieu des manifestations au Pérou

LIMA, Pérou (AP) – Un juge péruvien décidait jeudi si le président déchu Pedro Castillo resterait en détention pendant que les autorités construisent leur dossier de rébellion contre lui avec une décision positive qui devrait déclencher de nouvelles manifestations.

La décision, qui prolongerait sa détention jusqu’à 18 mois, interviendrait un jour après que le gouvernement du pays sud-américain a déclaré un État policier alors qu’il s’efforce de calmer les violentes manifestations à l’échelle nationale résultant de l’éviction de Castillo la semaine dernière.

L’audience virtuelle a eu lieu même si Castillo a refusé de recevoir une notification.

Les manifestants exigent la liberté de Castillo, la démission de la présidente Dina Boluarte et la programmation immédiate d’élections générales pour choisir un nouveau président et remplacer tous les membres du Congrès. Dans un effort renouvelé pour apaiser les manifestants, Boluarte a déclaré mercredi que les élections générales pourraient potentiellement être programmées pour décembre 2023, quatre mois plus tôt que le moment qu’elle avait proposé au Congrès lundi.

Castillo a été placé en garde à vue après avoir été évincé par les législateurs lorsqu’il a cherché à dissoudre le Congrès avant un vote de destitution.

Au moins huit personnes sont mortes depuis le début des manifestations le 7 décembre, peu après l’éviction de Castillos. Tous les décès sont survenus dans des communautés rurales et pauvres en dehors de Lima, bastions de Castillo, un néophyte politique et ancien instituteur d’un district montagneux andin pauvre.

Malgré la déclaration autorisant les forces armées à contribuer au maintien de l’ordre public, à Andahuaylas, où au moins quatre personnes sont mortes depuis le début des manifestations, aucun militaire n’était dans les rues jeudi.

Certains propriétaires d’épiceries nettoyaient les routes jonchées de pierres et de pneus brûlés, mais ils prévoyaient de fermer les magasins en raison de manifestations planifiées menées par des paysans des communautés rurales voisines.

La décision du juge Cesar San Martin Castro attendue jeudi interviendrait après que le Congrès a dépouillé Castillo du privilège qui empêche les présidents de faire face à des accusations criminelles.

La déclaration d’état d’urgence suspend les droits de réunion et la liberté de mouvement et autorise la police, appuyée par l’armée, à perquisitionner les domiciles sans autorisation ni ordonnance judiciaire.

Le ministre de la Défense, Luis Otarola Peñaranda, a déclaré que la déclaration avait été approuvée par le conseil des ministres.

Mercredi, Boluarte a plaidé pour le calme alors que les manifestations se poursuivaient contre elle et le Congrès.

“Le Pérou ne peut pas déborder de sang”, a-t-elle déclaré.

Castillo a été évincé par les législateurs la semaine dernière après avoir cherché à dissoudre le Congrès avant leur troisième tentative de destitution. Son véhicule a été intercepté alors qu’il parcourait les rues de Lima avec son service de sécurité. Les procureurs l’ont accusé d’avoir tenté de demander l’asile politique à l’ambassade du Mexique.

Dans une lettre manuscrite partagée mercredi avec l’Associated Press par son associé Mauro Gonzales, Castillo a demandé à la Commission interaméricaine des droits de l’homme d’intercéder pour ses “droits et les droits de mes frères péruviens qui réclament justice”. La commission enquête sur les allégations de violations des droits de l’homme et les plaide dans certains cas.

La semaine dernière, des manifestants ont incendié des postes de police, pris le contrôle d’une piste d’atterrissage utilisée par les forces armées et envahi la piste de l’aéroport international d’Arequipa, porte d’entrée de certaines attractions touristiques du Pérou. Le train de voyageurs qui transporte les visiteurs au Machu Picchu a suspendu son service et les barrages routiers sur l’autoroute panaméricaine ont bloqué des camions-remorques pendant des jours, gâchant la nourriture à destination de la capitale.

Mercredi, des membres des forces armées avaient déjà été déployés à Arequipa et dans d’autres régions à l’extérieur de Lima. La sécurisation des zones rurales éloignées de la capitale pourrait prendre plus de temps.

L’écrivain d’Associated Press, Franklin Briceño, a contribué à ce rapport depuis Andahuaylas, au Pérou.

Regina García Cano, Associated Press