Un juge roumain accorde une prolongation de 30 jours de la détention de la Tate

Tate, 36 ans, un citoyen anglo-américain qui compte 4,7 millions de followers sur Twitter, a été initialement arrêté le 29 décembre à Bucarest, la capitale roumaine. Son frère, Tristan, et deux femmes roumaines ont été arrêtés et détenus dans la même affaire.

Un message sur le compte Twitter d’Andrew Tate jeudi disait: «Je suis en détention alors qu’ils« recherchent »des preuves. Des preuves qu’ils ne trouveront jamais parce que nous ne sommes pas coupables. Ils ont et continueront d’ignorer et de rejeter tous les témoignages ou preuves tangibles (que) nous sommes innocents.

Les autorités roumaines sont descendues sur un complexe près de Bucarest la semaine dernière et ont remorqué une flotte de voitures de luxe comprenant une Rolls-Royce bleue, une Ferrari et une Porsche. Ils ont déclaré avoir saisi des actifs d’une valeur estimée à 3,9 millions de dollars.

Après l’arrestation des Tates et des deux femmes en décembre, la DIICOT a déclaré dans un communiqué avoir identifié six victimes dans l’affaire de traite des êtres humains qui ont été soumises à “des actes de violence physique et de coercition mentale” et ont été exploitées sexuellement par les membres de la groupe criminel présumé.