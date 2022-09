BILLINGS, Mont. (AP) – Un juge fédéral a ordonné vendredi à l’administration Biden de rétablir un bail de forage en litige depuis des décennies sur des terres proches de la réserve indienne des Blackfeet, considérées comme sacrées pour les tribus amérindiennes aux États-Unis et au Canada.

Le bail pétrolier et gazier de 10 milles carrés (25 kilomètres carrés) dans la région de Badger-Two Medicine, dans le nord-ouest du Montana, a été émis pour la première fois en 1982. Il a été annulé en 2016 sous la direction de la secrétaire américaine à l’intérieur, Sally Jewell, à la demande. des tribus Blackfoot et des groupes de conservation.

Des efforts ont été déployés pour déclarer la région monument national ou en faire une zone de patrimoine culturel, et les chefs tribaux se sont farouchement opposés au forage au cours des dernières décennies.

Mais le juge de district américain Richard Leon a déclaré que Jewell n’avait pas le pouvoir de retirer le bail tant d’années après sa vente et après que plusieurs études antérieures aient examiné les impacts environnementaux et autres du forage dans la région.

Il a ordonné aux responsables du ministère de l’Intérieur de rétablir le bail et de délivrer un permis de forage à Solenex LLC, la société de Louisiane qui détient le bail.

“Il est temps de mettre un terme à cet interminable et insupportable match d’échecs bureaucratique”, a écrit Leon dans sa décision de 36 pages.

Le Badger-Two-Medicine est adjacent au parc national des Glaciers et est le site de l’histoire de la création des tribus Blackfoot du sud du Canada et de la nation Blackfeet du Montana. Les Pieds-Noirs étaient intervenus dans l’affaire du côté du gouvernement, et l’officier tribal de préservation historique John Murray a déclaré que la lutte contre le forage se poursuivrait.

“Nous vivons sous ce genre de menace imprudente pour nos terres sacrées depuis des décennies, et nous ne nous rendrons jamais aux routes et aux plates-formes de forage dans le Badger-Two Medicine”, a déclaré Murray.

Le fondateur de Solenex, Sidney Longwell, décédé l’an dernier, a acheté le bail mais n’a jamais foré sur le site. Au lieu de cela, Longwell a été confronté à d’importants retards bureaucratiques au sein des départements américains de l’Intérieur et de l’Agriculture qui ont incité l’entreprise à intenter une action en justice en 2013.

Les responsables du ministère de l’Intérieur n’ont pas immédiatement répondu à la décision.

Le juge Leon a critiqué les représentants du gouvernement pour avoir adopté la position de la tribu Blackfeet selon laquelle le forage avait le potentiel «d’affecter le pouvoir et la spiritualité» de la région sans expliquer quels étaient ces effets. Il a également rejeté l’affirmation des responsables selon laquelle les impacts sur les ressources tribales ne pourraient pas être atténués si le forage avait lieu.

Matthew Brown, l’Associated Press