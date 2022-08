Un juge rétablit l’interdiction de l’avortement de 20 semaines en Caroline du Nord

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Les avortements en Caroline du Nord ne sont plus légaux après 20 semaines de grossesse, a déclaré mercredi un juge fédéral, érodant les protections dans l’un des rares refuges du Sud pour la liberté de procréer.

Le juge de district américain William Osteen a rétabli une interdiction d’avortement non appliquée de 20 semaines, avec des exceptions pour les urgences médicales urgentes, après avoir déclaré que la décision de la Cour suprême des États-Unis de juin annulant Roe c. Droit de l’État.

Sa décision défie les recommandations de toutes les parties nommées dans l’affaire de 2019, y compris les médecins, les procureurs de district et le bureau du procureur général, qui ont déposé plus tôt cette semaine des mémoires lui demandant de maintenir l’injonction.

Incapables d’adopter des restrictions à l’avortement qui survivraient au veto du gouverneur démocrate Roy Cooper, les dirigeants de l’Assemblée générale républicaine ont exhorté Osteen à rétablir l’interdiction dans un mémoire d’ami du tribunal du 27 juillet après le procureur général démocrate de l’État, un fervent partisan du droit à l’avortement. , a rejeté leur demande de porter lui-même l’interdiction devant un juge.

La décision d’Osteen ajoute du carburant à une année d’élections de mi-mandat déjà controversée après que la décision de la Cour suprême a propulsé la politique au niveau de l’État sous les projecteurs. Les républicains de Caroline du Nord viseront en novembre à décrocher les cinq sièges supplémentaires dont ils ont besoin pour une supermajorité à l’épreuve du veto dans la législature de l’État alors que les démocrates évitent leurs défis pour préserver le pouvoir de Cooper.

Les législateurs républicains affirment qu’une saison électorale réussie pourrait ouvrir la porte à de nouvelles restrictions à l’avortement lorsque l’Assemblée générale se réunira au début de l’année prochaine. Le président de la Chambre, Tim Moore, a déclaré aux journalistes le 26 juillet qu’il aimerait que la législature envisage d’interdire les avortements une fois qu’une échographie détecte pour la première fois l’activité cardiaque fœtale – généralement environ six semaines après la fécondation et avant que certaines patientes ne sachent qu’elles sont enceintes.

Cooper et d’autres démocrates ont déjà fait de l’accès à l’avortement un enjeu clé de la campagne. Le gouverneur a signé un décret le 6 juillet protégeant les patientes avortées hors de l’État de l’extradition et interdisant aux agences d’État sous son contrôle d’aider les poursuites d’autres États contre ceux qui voyagent pour la procédure.

La Caroline du Nord est devenue un refuge pour les résidents de ses États voisins plus restrictifs, comme la Caroline du Sud, la Géorgie et le Tennessee, où les avortements sont désormais illégaux après six semaines.

Avant la décision d’Osteen, les avortements étaient légaux en Caroline du Nord jusqu’à la viabilité fœtale, qui se situe généralement entre 24 et 28 semaines de grossesse, ou dans certaines urgences médicales.

Alors que d’autres États du Sud-Est continuent de réduire l’accès à l’avortement, Alison Kiser, directrice exécutive de Planned Parenthood Votes! South Atlantic, a déclaré que la limitation du traitement dans «un état de point d’accès critique» comme la Caroline du Nord aura des effets d’entraînement dans toute la région.

Le nombre de patients hors de l’État dans les centres de santé Planned Parenthood de Caroline du Nord a triplé depuis la décision de la Cour suprême, a déclaré Kiser. Jusqu’à présent en août, 36 % des patientes ayant subi un avortement ont voyagé depuis d’autres États, contre 14 % en juin.

Mais les républicains soutiennent que peu de choses vont changer avec le retour en place de l’interdiction de 20 semaines. En 2019, moins de 1% des avortements à l’échelle nationale ont été pratiqués après 20 semaines de gestation, ce qui correspond aux données des années précédentes lorsque l’accès à l’avortement était protégé au niveau fédéral, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

“Les avortements après 20 semaines sont rares, mais il est toujours extrêmement important que les gens aient accès à ces soins”, a déclaré Kiser. “Les deux principales raisons pour lesquelles les gens ont besoin de soins d’avortement plus tard dans la grossesse sont qu’ils ont reçu de nouvelles informations médicales ou, et plus encore maintenant, qu’ils sont confrontés à des obstacles qui ont retardé leurs soins.”

Le principal retard, a-t-elle dit, est la période d’attente obligatoire de 72 heures en Caroline du Nord pour se faire avorter après une première visite chez le médecin. L’Assemblée générale a prolongé la période d’attente en 2015, faisant de la Caroline du Nord le cinquième État à exiger des conseils trois jours avant un avortement – l’une des plus longues périodes d’attente du pays.

Le projet de loi de 2015 a également modifié la loi de l’État qu’Osteen a rétablie mercredi, réduisant les critères d’urgence médicale pouvant justifier un avortement après 20 semaines.

___

Hannah Schoenbaum est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur Twitter à twitter.com/H_Schoenbaum.

Hannah Schoenbaum, Associated Press