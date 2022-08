Un juge rétablit l’interdiction de l’avortement de 20 semaines en Caroline du Nord

Brûleur avant29:47Dans quelle mesure le droit à l’avortement est-il sécuritaire au Canada?

La récente décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe v. Wade, qui avait obtenu des protections constitutionnelles pour l’avortement dans le pays pendant près de 50 ans, soulève des questions quant à savoir si quelque chose de similaire pourrait se produire ici. Le Canada a sa propre décision historique de la Cour suprême qui protège le droit à l’avortement : R. c. Morgentaler. Il tient toujours. Mais est-ce à toute épreuve ? Ou pourrait-il être renversé, aussi? Aujourd’hui, sur Front Burner, nous explorons l’histoire des droits à l’avortement au Canada, à quel point ils sont vraiment protégés et à quel point le mouvement anti-avortement a de l’influence ici. Nous discutons avec Kelly Gordon, professeure adjointe à l’Université McGill et coauteure du livre The Changing Voice of the Anti-Abortion Movement: The Rise of Pro-Woman Rhetoric in Canada and the United States.