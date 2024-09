Un juge rétablit le droit de vote pour quatre personnes empêtrées dans le mandat du Tennessee sur le droit de porter des armes, mais l’incertitude demeure

NASHVILLE, Tennessee — Un juge du Tennessee a statué que quatre personnes ne peuvent pas se voir refuser leur droit de vote parce que leurs infractions pénales spécifiques leur interdisent de posséder une arme à feu, même en vertu d’une directive de l’État selon laquelle droits supplémentaires sur les armes à feu comme condition préalable pour pouvoir voter à nouveau.

Mais les quatre personnes qui demandent le retour de leur droit de vote n’ont aucune garantie de le voir rétabli. La juge du tribunal pénal du comté de Davidson, Angelita Blackshear Dalton, a statué la semaine dernière en faveur des quatre pétitions demandant le retour de tous les droits de citoyenneté, y compris le droit de vote, et la juriste de Nashville a exclu le droit de port d’armes parce que leurs délits ont entraîné une interdiction permanente des armes à feu.

Cependant, si quelqu’un ne peut pas récupérer ses droits sur les armes à feu parce qu’une infraction le rend invalide, il existe une jurisprudence de l’État qui dit qu’il peut toujours récupérer ses droits de vote et autres droits de citoyenneté, a-t-elle statué.

Plus tôt cette année, le Tennessee a commencé à exiger que les personnes condamnées pour un crime récupèrent leur droit de porter des armes si elles veulent que leur droit de vote soit rétabli. Cette décision a encore renforcé un système strict et complexe de rétablissement du droit de vote qui faisait déjà l’objet d’un procès fédéral depuis des années, laissant certaines personnes s’inquiéter de ne plus avoir la possibilité de voter parce que leurs infractions les privent définitivement de leur droit de porter des armes.

Les dernières décisions ne nécessitent pas de changements dans le système de l’État, mais les quatre demandeurs doivent maintenant faire traiter leurs documents par les autorités de l’État qui ont conclu que le rétablissement du droit de port d’armes est nécessaire pour recouvrer le droit de vote. On ne sait pas encore comment elles traiteront les actions en justice.

Keeda Haynes, avocate de l’association à but non lucratif Free Hearts qui représente les pétitionnaires, a déclaré qu’elle espérait que l’État se rangerait du côté du juge, mais elle ne sait pas ce qui se passera. Dans d’autres cas, l’État a refusé des tentatives de rétablissement du droit de vote lorsqu’un juge a rétabli les droits de citoyenneté mais a inclus des exceptions pour le droit de port d’armes, a-t-elle déclaré.

« Le fait que vous ne puissiez pas récupérer vos droits sur les armes ne devrait pas vous empêcher de vous inscrire pour voter », a déclaré Haynes, alors que la date limite d’inscription des électeurs du Tennessee, le 7 octobre, pour les élections de novembre approche.

Les défenseurs des droits de vote ont averti que lier le droit de port d’arme au droit de vote pourrait priver définitivement de leurs droits beaucoup plus d’électeurs que ce que prévoit la loi de l’État, car les crimes liés à la drogue et les crimes impliquant la violence entraînent une interdiction du droit de port d’arme.

La juge a également statué que les « pleins droits de citoyenneté » peuvent toujours être rétablis même lorsque le droit de posséder une arme à feu est toujours interdit en raison de restrictions imposées par la loi de l’État, citant une décision de la Cour suprême du Tennessee de 2002. Elle a noté que les infractions liées à l’interdiction des armes à feu ne font pas partie de celles spécifiées dans la loi de l’État comme étant inéligibles au rétablissement du droit de vote.

Le bureau du procureur du district de Nashville a proposé un raisonnement juridique similaire dans les documents déposés dans les affaires.

Un porte-parole du bureau du secrétaire d’État du Tennessee a refusé de commenter la décision en raison d’un litige en cours.

Une plainte fédérale déposée en 2020 affirmait que l’État n’avait pas précisé quels fonctionnaires pouvaient signer les formulaires nécessaires, n’avait fourni aucun critère de refus et n’offrait aucune possibilité d’appel, entre autres critiques. Aujourd’hui, il conteste également les nouvelles restrictions.

Les changements ont été créés en juillet 2023À l’époque, les responsables électoraux avaient interprété une interprétation différente. décision de la Cour suprême de l’État Cette année-là, les personnes reconnues coupables de crimes devaient obtenir le rétablissement complet de leurs droits de citoyenneté par un juge ou prouver qu’elles avaient été graciées avant de pouvoir demander le rétablissement de leurs droits de vote. En janvier, le bureau des élections a confirmé que le droit de porter des armes figurait parmi les exigences.

Les défenseurs du droit de vote ont fait valoir que les interprétations juridiques de l’État étaient complètement erronées.

Le Tennessee a mis en place une procédure en vertu d’une loi de 2006 permettant aux personnes reconnues coupables d’un crime de demander le rétablissement de leur droit de vote. Cette loi leur permet de demander le rétablissement de leur droit de vote s’ils peuvent prouver qu’ils ont purgé leur peine et qu’ils n’ont pas de frais de justice ou de pension alimentaire impayés. Un demandeur n’aurait pas besoin de se présenter devant un tribunal ou d’obtenir une grâce du gouverneur.

Désormais, les demandeurs doivent récupérer leurs droits de citoyenneté devant un tribunal ou grâce à une grâce accordée par un président, un gouverneur ou un autre haut fonctionnaire, puis suivre l’ancien processus.

La radiation offre une voie distincte pour rétablir les droits de vote, mais de nombreux crimes ne sont pas éligibles.

Plus tôt cette année, la législature à majorité républicaine a décidé de ne pas apporter de changements pour permettre aux gens de bénéficier du rétablissement du droit de vote sans également réclamant le retour de leurs droits sur les armes à feu. Ils n’ont pas non plus adopté les règles plus strictes du bureau électoral dans la loi de l’État. Au lieu de cela, les dirigeants du GOP ont prévu d’étudier les questions de droits de citoyenneté cet été et de proposer divers changements l’année prochaine. Les législateurs reviendront en janvier.

Selon un rapport du Sentencing Project mis à jour en 2023, le Tennessee compte plus de 470 000 criminels privés de leurs droits civiques. Ces derniers sont confrontés à un processus de rétablissement compliqué qui n’est pas non plus disponible pour certaines infractions. Le rapport indique que 9 % de la population en âge de voter du Tennessee est privée de ses droits civiques en raison d’une condamnation pour crime. Ce chiffre est encore plus élevé pour les Afro-Américains, soit plus de 21 %.