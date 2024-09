Un juge reporte la condamnation de Donald Trump dans l’affaire du silence jusqu’après les élections de novembre

NEW YORK — Un juge a accepté vendredi de reporter la condamnation de Donald Trump dans son affaire de pots-de-vin jusqu’après l’élection de novembre, lui accordant un sursis durement gagné alors qu’il navigue entre les conséquences de sa condamnation pénale et la dernière ligne droite de sa campagne présidentielle.

Le juge de Manhattan Juan M. Merchan, qui étudie également une demande de la défense visant à annuler le verdict pour des raisons d’immunité, a retardé la condamnation de Trump jusqu’au 26 novembre, trois semaines après les derniers votes de l’élection présidentielle.

La date initialement prévue était le 18 septembre, soit environ sept semaines avant le jour du scrutin. La nouvelle date est le mardi précédant Thanksgiving.

Merchan a écrit qu’il reportait la condamnation « pour éviter toute apparence – aussi injustifiée soit-elle – que la procédure ait été affectée par ou cherche à affecter l’élection présidentielle à venir à laquelle le défendeur est candidat. »

« La Cour est une institution juste, impartiale et apolitique », a-t-il ajouté, écrivant que sa décision « devrait dissiper toute suggestion » contraire.

Les avocats de Trump ont fait pression pour obtenir le report sur plusieurs fronts, présenter une requête au juge et demander à un la Cour fédérale doit intervenirIls ont fait valoir que punir l’ancien président et actuel candidat républicain en pleine campagne pour reprendre la Maison Blanche équivaudrait à une ingérence électorale.

Les avocats de Trump ont fait valoir que retarder sa condamnation jusqu’après l’élection lui donnerait également le temps d’évaluer les prochaines étapes après que Merchan ait statué sur la demande de la défense de annuler sa condamnation et classer l’affaire en raison de la décision de la Cour suprême des États-Unis en juillet décision sur l’immunité présidentielle.

Dans son ordonnance de vendredi, Merchan a retardé sa décision à ce sujet jusqu’au 12 novembre.

UN Un juge fédéral a rejeté mardi la demande de Trump pour que le tribunal de district américain de Manhattan saisisse l’affaire du tribunal d’État de Merchan. S’ils avaient réussi, Les avocats de Trump ont déclaré Ils auraient alors cherché à faire annuler le verdict et à faire classer l’affaire pour des raisons d’immunité. Trump a fait appel de la décision de la cour fédérale et a demandé à la deuxième cour d’appel des États-Unis de suspendre la procédure post-condamnation. Cette cour n’a pas encore statué.

La décision de Merchan s’inscrit dans la continuité d’une série de bonnes affaires judiciaires pour Trump au cours des deux derniers mois. Une affaire fédérale en Floride l’accusant d’avoir illégalement accumulé des documents classifiés a été rejetée en juillet, tandis que la décision d’immunité de la Cour suprême entraînera des retards importants dans une autre affaire fédérale à Washington, DC, l’accusant d’avoir tenté d’annuler sa défaite électorale de 2020.

« Il ne devrait y avoir aucune condamnation dans la chasse aux sorcières du procureur de Manhattan pour ingérence électorale », a déclaré le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, dans un communiqué après la décision de Merchan. Il a déclaré que toutes les poursuites contre Trump devraient être abandonnées en raison de la décision de la Cour suprême.

Un message demandant des commentaires a été laissé au bureau du procureur du district de Manhattan, qui a poursuivi l’affaire Trump. Ce bureau n’a pas pris position sur la demande de report de la défense, s’en remettant à Merchan.

Le jour du scrutin est le 5 novembre, mais de nombreux États permettent aux électeurs de voter par anticipation, certains étant prêts à lancer le processus quelques jours seulement avant ou après la date du 18 septembre.

Trump a été reconnu coupable en mai de 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux pour dissimuler un versement de 130 000 dollars à l’actrice porno Stormy Daniels juste avant l’élection présidentielle de 2016. Daniels affirme qu’elle et Trump ont eu une relation sexuelle une décennie plus tôt après s’être rencontrés lors d’un tournoi de golf de célébrités à Lake Tahoe.

Les procureurs ont présenté ce dédommagement comme une mesure prise par Trump pour empêcher les électeurs d’entendre des histoires salaces à son sujet lors de sa première campagne présidentielle. L’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, a payé Daniels et a ensuite été remboursé par Trump, dont la société a enregistré les remboursements comme des frais juridiques.

Trump maintient que ces histoires étaient fausses, que les remboursements concernaient des travaux juridiques et avaient été enregistrés correctement, et que l’affaire – portée par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, un démocrate – faisait partie d’une « chasse aux sorcières » à motivation politique visant à nuire à sa campagne actuelle.

Les démocrates qui soutiennent le candidat de leur parti, le vice-président Kamala Harris, ont fait de sa condamnation le centre de leur message.

Lors des discours prononcés lors de la cérémonie de condamnation du parti à Chicago le mois dernier, le président Joe Biden a qualifié Trump de « criminel condamné » et s’est présenté contre un ancien procureur. La représentante démocrate du Texas Jasmine Crockett a qualifié Trump de « criminel de carrière, avec 34 crimes, deux procédures de destitution et une star du porno pour le prouver ».

L’adversaire démocrate de Trump en 2016, l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, a suscité des cris de « enfermez-le » parmi la foule de la convention lorsqu’elle a ironisé sur le fait que Trump « s’est endormi pendant son propre procès, et quand il s’est réveillé, il a écrit son propre genre d’histoire : la première personne à se présenter à la présidence avec 34 condamnations pour crime ».

La falsification de documents commerciaux est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à quatre ans de prison. Les autres peines possibles incluent une mise à l’épreuve, une amende ou une libération conditionnelle, ce qui obligerait Trump à rester à l’écart des ennuis pour éviter une sanction supplémentaire. Trump est le premier ex-président condamné pour un crime.

Trump s’est engagé à faire appel, mais cela ne pourra se faire qu’une fois sa condamnation prononcée.

En demandant ce report, les avocats de Trump, Todd Blanche et Emil Bove, ont fait valoir que le court laps de temps entre la décision d’immunité prévue le 16 septembre et la condamnation, qui devait avoir lieu deux jours plus tard, était injuste pour Trump.

Pour préparer la sentence du 18 septembre, les procureurs soumettront leur recommandation de peine pendant que Merchan réfléchit encore à la possibilité de classer l’affaire. Si Merchan se prononce contre Trump, il aura besoin de « suffisamment de temps pour évaluer et poursuivre les options d’appel au niveau des États et au niveau fédéral », ont-ils déclaré.

La décision de la Cour suprême sur l’immunité limite les poursuites contre les anciens présidents pour des actes officiels et empêche les procureurs de pointer du doigt des actes officiels comme preuve que les actions non officielles d’un président étaient illégales.

Les avocats de Trump soutiennent qu’à la lumière de la décision, les jurés dans l’affaire du silence n’auraient pas dû entendre des témoignages tels que ceux d’anciens membres du personnel de la Maison Blanche décrivant la façon dont le président de l’époque a réagi à la couverture médiatique de l’affaire Daniels.