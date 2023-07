Un juge rejette les réparations pour le massacre racial de Tulsa dans une « triste erreur judiciaire »

Un juge de l’Oklahoma a rejeté une action en justice demandant des réparations pour le massacre de la course de Tulsa en 1921, anéantissant un effort pour obtenir une certaine mesure de justice légale pour les survivants âgés.

« Faites savoir au monde »: les survivants âgés du massacre de Tulsa réclament justice En savoir plus

La juge, Caroline Wall, a rejeté vendredi avec préjudice le procès qui tentait de forcer la ville et d’autres à récompenser la destruction de Greenwood, un quartier noir autrefois florissant.

L’affaire concernait trois survivants de l’attaque, tous âgés aujourd’hui de plus de 100 ans et qui ont porté plainte en 2020, dans l’espoir de voir ce que leur avocat a appelé « la justice de leur vivant ».

Les porte-parole de la ville et un avocat des survivants – Lessie Benningfield Randle, Viola Fletcher et Hughes Van Ellis – n’ont pas immédiatement commenté.

Wall, juge du tribunal de district du comté de Tulsa, a écrit dans une brève ordonnance qu’elle rejetait l’affaire sur la base des arguments de la ville, de la chambre de commerce régionale et d’autres agences gouvernementales nationales et locales. L’année dernière, elle s’est prononcée contre les requêtes en rejet des défendeurs et a autorisé l’affaire à se poursuivre.

Les élections judiciaires en Oklahoma sont techniquement non partisanes, mais Wall s’est décrite comme une « conservatrice constitutionnelle » dans les questionnaires de campagne.

Le procès a été intenté en vertu de la loi sur les nuisances publiques de l’Oklahoma, qui en 2019 a été utilisée par le procureur général de l’État pour forcer le fabricant de médicaments Johnson & Johnson à payer 465 millions de dollars de dommages et intérêts pour l’épidémie d’opioïdes. La Cour suprême de l’Oklahoma a annulé cette décision deux ans plus tard.

Le procès du massacre de la course de Tulsa a déclaré que les actions de la foule blanche qui a tué des centaines de résidents noirs et détruit ce qui avait été le quartier des affaires noir le plus prospère des États-Unis continuent d’affecter la ville aujourd’hui.

Il a soutenu que la longue histoire de division et de tension raciale de Tulsa découlait du massacre, au cours duquel une foule est descendue sur une zone de 35 pâtés de maisons, pillant, tuant et incendiant. Des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri, vivant dans un camp construit à la hâte.

La ville et les compagnies d’assurance n’ont jamais indemnisé les victimes et le massacre a finalement entraîné des disparités raciales et économiques qui existent encore aujourd’hui, a fait valoir le procès. Il demandait un décompte détaillé des biens et richesses perdus ou volés, la construction d’un hôpital et la création d’un fonds d’indemnisation, entre autres mesures.

Un avocat de la chambre de commerce a précédemment déclaré que le massacre était horrible mais que la nuisance qu’il a causée n’était pas continue.

Fletcher, à 109 ans, le survivant le plus âgé, devrait publier un mémoire le mois prochain.

Répondant à la décision du juge Wall, le célèbre avocat des droits civiques Ben Crump déploré une « triste erreur judiciaire ».

Mgr Talbert Swan, de la juridiction ecclésiastique du Vermont, a dit: « L’Amérique a 70 milliards de dollars pour les Ukrainiens en conflit avec les Russes mais 0 $ pour les Noirs assassinés, brutalisés et déshumanisés par les Américains blancs.

Le rejet du procès est intervenu un jour après que Ryan Walters, surintendant républicain de l’instruction publique de l’Oklahoma, a déclaré que les enseignants ne devraient pas « dire que la couleur de la peau a déterminé » ce qui s’est passé lors du massacre de la race de Tulsa.

Walters, qui a plaidé contre l’enseignement du racisme dans l’histoire des États-Unis, a été interrogé lors d’un forum public à Norman, dans l’Oklahoma, sur la manière dont le massacre pouvait « ne pas tomber » sous son interprétation de la théorie critique de la race – une discipline universitaire qui examine les façons dont le racisme opère dans les lois et la société américaines, que les républicains à travers les États-Unis ont transformées en un monstre politique rentable.

Walters a déclaré: «Je ne dirais jamais à un enfant qu’à cause de votre race, de votre couleur de peau, de votre sexe ou de quelque chose comme ça, vous êtes moins une personne ou êtes intrinsèquement raciste.

Des centaines de personnes ont été tuées dans le massacre de la race de Tulsa. Les oublions-nous déjà ? En savoir plus

« Cela ne signifie pas que vous ne jugez pas les actions des individus. Oh, vous pouvez, absolument. Historiquement, vous devriez : « C’était vrai. C’était faux. Ils l’ont fait pour cette raison.

«Mais dire que c’était inhérent à cela… à cause de leur peau, c’est là que je dis que c’est une théorie critique de la race. Vous dites que la race définit une personne. Je rejette cela.

« Je dirais donc que vous portez un jugement sur le problème, l’action, le contenu, le caractère de l’individu, absolument. Mais ne lions pas cela à la couleur de la peau et disons que la couleur de la peau l’a déterminé.

Selon l’Oklahoma Historical Society, le massacre racial de Tulsa est « considéré comme le pire incident de violence raciale de l’histoire américaine ».