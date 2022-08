Un juge rejette le procès du Maine contre le mandat du vaccin COVID

PORTLAND, Maine (AP) – Un juge fédéral a rejeté une plainte d’un groupe de travailleurs de la santé qui ont déclaré avoir été injustement discriminés par l’exigence de vaccin COVID-19 du Maine.

Les plaignants ont poursuivi le gouverneur démocrate Janet Mills et d’autres responsables du Maine ainsi qu’un groupe d’organisations de soins de santé de l’État. Les travailleurs ont fait valoir que le mandat du vaccin violait leur droit au libre exercice de la religion car il ne prévoyait pas d’exemption pour les croyances religieuses.

Jon Levy, le juge en chef du tribunal de district américain du district du Maine, a écrit jeudi que le mandat du vaccin était «rationnellement fondé» et qu ‘«aucune autre analyse n’est requise».

«La réduction du nombre de travailleurs de la santé non vaccinés dans les établissements de santé désignés du Maine est rationnellement liée aux intérêts du gouvernement à limiter la propagation du COVID-19, à préserver la capacité de soins de santé du Maine et à protéger la vie et la santé des habitants du Maine», a écrit Levy.

Les travailleurs étaient restés anonymes depuis le dépôt de la plainte jusqu’en juillet, date à laquelle une cour d’appel fédérale de Boston a déclaré qu’ils devaient révéler leur identité. Les travailleurs ont également fait valoir qu’il était de leur droit religieux de refuser le vaccin en pensant que les cellules souches fœtales issues d’avortements sont utilisées pour les développer.

Liberty Counsel, un cabinet d’avocats représentant les travailleurs de la santé, a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il ferait appel du licenciement. La société a déclaré dans un communiqué que le licenciement de Levy était “gravement défectueux” et “contraire au récent précédent de la Cour suprême impliquant des restrictions COVID sur les lieux de culte et de nombreuses autres décisions de la Cour suprême”.

Le mandat du vaccin est entré en vigueur en octobre. Les plaignants espéraient porter leur affaire devant la Cour suprême des États-Unis, mais le tribunal a refusé d’entendre les arguments de la poursuite plus tôt cette année. Le tribunal de grande instance n’a pas expliqué sa décision à l’époque.

Le procès a désigné certains des plus grands réseaux de soins de santé de l’État comme défendeurs. L’un de ces réseaux, Northern Light Health, a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il avait été validé par la décision du tribunal.

“Notre organisation de soins de santé continue de s’efforcer de toujours agir dans le meilleur intérêt de nos patients et de notre personnel en ces temps difficiles, et nous sommes ravis que le tribunal ait complètement validé notre conduite dans cette affaire”, indique le communiqué.

Patrick Whittle, l’Associated Press