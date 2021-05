Un juge rejette l’affaire des migrants contre la Ligue italienne Matteo Salvini Italie Sicile Espagnol Palerme

Un juge en Sicile a rejeté une affaire contre le dirigeant de droite Matteo Salvini pour avoir gardé des migrants secourus à bord d’un navire des garde-côtes en 2019, affirmant qu’aucun crime n’avait été commis.

Salvini avait fait face à un éventuel acte d’accusation dans le port sicilien de Catane pour enlèvement pour ne pas avoir permis aux migrants de débarquer pendant cinq jours cet été-là alors qu’il était ministre de l’Intérieur.

Les procureurs avaient précédemment recommandé de ne pas ordonner un procès, affirmant que Salvini appliquait la politique du gouvernement. Salvini a défendu ses actions, insistant sur le fait que les autres pays de l’Union européenne doivent accepter les migrants qui tentent d’atteindre l’Europe et amenés sur les côtes italiennes par des navires de sauvetage, et ne pas quitter l’Italie pour se débrouiller seule.

Salvini a salué la décision, remerciant les supporters.

«C’est une belle journée, non seulement pour moi et ma famille, mais pour tous les Italiens qui veulent une immigration contrôlée, réglementée et positive, et non des milliers d’arrivées que nous ne pouvons pas permettre en cet été post-COVID», a déclaré Salvini sur l’italien radio privée.

Alors que l’affaire Catane a été classée, le chef de la Ligue de droite sera jugé dans la capitale sicilienne de Palerme pour enlèvement pour avoir omis de laisser accoster un navire de sauvetage de migrants espagnols en 2019. Le navire de sauvetage, Open Arms, a été maintenu à mer depuis des jours avec 147 personnes sauvées en Méditerranée centrale. Le procès doit commencer le 15 septembre.

L’Italie ce mois-ci connaît à nouveau un nombre élevé d’arrivées sur son île la plus méridionale de Lampedusa. Plus de 2100 personnes sont arrivées au cours du seul week-end, alors que les trafiquants d’êtres humains profitaient du calme de la mer pour lancer des bateaux souvent impropres à la navigation remplis de migrants vers l’Italie.

