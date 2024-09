Un juge rejette certains chefs d’accusation contre Trump et d’autres dans une affaire électorale en Géorgie

ATLANTA — Le juge qui supervise la Affaire d’ingérence dans les élections en Géorgie Le tribunal de première instance de Los Angeles contre Donald Trump et d’autres a rejeté jeudi trois chefs d’accusation dans l’acte d’accusation – dont deux chefs d’accusation portés contre l’ancien président – affirmant qu’ils se situaient au-delà de la juridiction de l’État.

Les poursuites contre Trump et d’autres qui font appel d’une ordonnance autorisant le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, à poursuivre l’affaire sont suspendues pendant que cela l’appel est en cours. Mais le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Scott McAfee, a rendu jeudi des ordonnances basées sur des requêtes déposées par deux accusés, Shawn Still et John Eastman, qui ne font pas partie de cet appel, ce qui signifie que l’affaire contre eux n’est pas suspendue.

Le juge en mars avait rejeté six chefs d’accusation de l’acte d’accusation, une décision dont les procureurs font appel. Même si un total de neuf chefs d’accusation ont été annulés, 32 chefs d’accusation restent en suspens, dont un accusation générale de racket portées contre tous les accusés.

Le jugement de jeudi porte sur deux chefs d’accusation liés au dépôt d’un document auprès du tribunal fédéral d’Atlanta déclarant que Trump avait remporté l’État de Géorgie et que 16 républicains ayant signé le document étaient les « électeurs dûment élus et qualifiés » de cet État.

L’un des chefs d’accusation accuse trois de ces républicains, dont Still, d’avoir déposé de faux documents. L’autre accuse Trump et d’autres, dont Eastman, de complot en vue de déposer de faux documents.

McAfee a écrit que punir quelqu’un pour avoir déposé certains documents auprès d’un tribunal fédéral « permettrait à un État de restreindre la portée des documents examinés par un tribunal fédéral et de nuire à l’administration de la justice dans ce tribunal pour surveiller ses propres procédures ». Il a conclu que ces deux chefs d’accusation doivent être annulés « car ils dépassent la compétence de cet État ».

Le troisième chef d’accusation accuse Trump et Eastman d’avoir déposé de faux documents, affirmant qu’ils ont « sciemment et illégalement » déposé une plainte auprès du tribunal fédéral d’Atlanta tout en « ayant des raisons de savoir » que le document contenait au moins une déclaration « matériellement fausse » sur l’élection de 2020 en Géorgie.

McAfee a cité la jurisprudence selon laquelle les plaintes déposées devant un tribunal fédéral relèvent du champ d’application des lois fédérales sur le parjure et a déclaré que l’accusation doit être annulée.

Un porte-parole de Willis a déclaré que les procureurs examinaient l’ordonnance et a refusé de commenter.

Buddy Parker, avocat d’Eastman, a salué dans un courriel les conclusions de McAfee. Steve Sadow, l’avocat principal de Trump, a également salué la décision, déclarant dans un courriel que Trump et son équipe juridique de Géorgie « ont gagné une fois de plus ».