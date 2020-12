Une attribution de «dommages-intérêts substantiels» pour «marquer la condamnation par la société» de l’attentat à la bombe de 1982 par l’IRA à Hyde Park ne peut être accordée que si le Parlement ou la Cour suprême le permet, a statué un juge de la Haute Cour.

Le juge Martin Spencer a été invité lors d’une audience au début du mois à accorder des « dommages-intérêts exemplaires » parce que les proches de quatre soldats britanniques tués dans l’atrocité se sont vus refuser une « mesure de justice, et donc une fermeture » sans que personne n’ait jamais été poursuivi, condamné et puni.

Dans une décision rendue mercredi, le juge a déclaré que l’octroi de tels dommages nécessiterait une extension de la loi qui serait «pour le Parlement ou les tribunaux supérieurs, et probablement la Cour suprême».

Il a déclaré que c’était la première fois que les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles examinaient la question des dommages-intérêts exemplaires – ou punitifs – dans le contexte d’une action civile découlant d’une attaque terroriste.

Mais il s’est fondé sur une décision de la Chambre des lords dans une affaire portée en Irlande du Nord au sujet de l’attentat à la bombe d’Omagh en 1998, dans laquelle les lords de la loi ont déclaré qu’il n’était pas approprié pour eux de « se lancer dans l’extension radicale » de la loi nécessaire dommages exemplaires.

Cependant, le juge a accordé plus de 715 000 £ de dommages-intérêts à Sarah Jane Young, la fille de l’un des soldats tués dans l’explosion, pour la blessure psychiatrique qu’elle a subie.

Lance Le cpl Jeffrey Young, 19 ans, le soldat Simon Tipper, 19 ans, le lieutenant Anthony « Digger » Daly, 23 ans, et le cpl major Roy Bright, 36 ans, ont tous été tués dans l’explosion à Hyde Park en 1982.

Les membres de la famille des hommes de la Royal Household Cavalry décédés dans l’explosion de juillet 1982 ont intenté une action civile contre John Downey, membre de l’IRA condamné, après l’effondrement d’une affaire pénale à Old Bailey en 2014.

Un juge de la Haute Cour a décidé l’année dernière que Downey était un « participant actif » à l’attentat et était conjointement responsable avec d’autres de l’attaque, qui a fait 31 autres blessés.

Lors d’une audience à distance plus tôt en décembre, les avocats ont déclaré que l’action en justice avait été intentée pour « justifier » les proches des victimes qui n’étaient pas en mesure de parvenir à une résolution par la poursuite et l’emprisonnement des kamikazes.

Ils ont déclaré qu’il devrait y avoir «une attribution substantielle et punitive de dommages-intérêts exemplaires pour refléter le dégoût de la société, constituer un élément dissuasif et marquer la condamnation de la société de telles actions».

Le caporal quartier-maître de l’escadron Roy Bright, 36 ans, le lieutenant Dennis Daly, 23 ans, le soldat Simon Tipper, 19 ans, et le caporal suppléant Jeffrey Young, 19 ans, ont été tués par une voiture piégée alors qu’ils traversaient le parc du centre de Londres pour assister à la relève de la garde.

Sept chevaux ont dû être abattus et un autre cheval, Sefton, a survécu à de terribles blessures.

L’action en justice a été intentée contre Downey par Mme Young, la fille du L / Cpl Young, au nom d’elle-même et des proches des autres victimes.

Simon Tipper (en haut à gauche) et Jeffrey Young (en haut à droite) et Anthony « Denis » Daly (à gauche) et Roy Bright (à droite) ont été tués dans l’attaque terroriste à Hyde Park lors d’un attentat à la voiture piégée dévastateur en 1982.

Son avocate Anne Studd QC a déclaré au tribunal qu’à l’âge de quatre ans, Mme Young a regardé de la fenêtre de sa crèche son père partir à cheval, pour ne jamais revenir, avant d’entendre l’explosion et de voir les soldats blessés retourner à la caserne de Knightsbridge.

Les quatre héros britanniques tués dans l’attentat de Hyde Park en 1982 Lieutenant Denis Daly L’homme de 23 ans était marié depuis seulement 27 jours lorsqu’il est décédé sur les lieux. L’explosion s’est tragiquement produite alors que sa mère attendait dans les Horse Guards à proximité l’arrivée de la troupe montée. Le Lt Daly n’était pas rentré depuis longtemps d’une tournée en Irlande du Nord où son remplaçant a été abattu par un tireur d’élite Squadron Quartermaster Capal Roy Bright L’homme de 36 ans était le porte-étendard des Blues et des Royals et est décédé à l’hôpital trois jours après avoir été blessé dans l’explosion. Soldat Simon Tipper Le jeune homme de 19 ans était également marié depuis moins d’un mois et est décédé sur les lieux Caporal suppléant Jeffrey Young Le jeune homme de 19 ans était marié et père de deux enfants, âgés de trois et 22 mois. Il est décédé le lendemain de l’explosion – une semaine avant son 20e anniversaire

Au début de l’audience, Mme Studd a déclaré au tribunal: « Le meurtre de quatre membres de la Household Cavalry le 20 juillet 1982 à Hyde Park, alors qu’ils se rendaient à la relève de la garde, a été un moment déterminant dans les attaques de l’IRA contre l’establishment britannique.

« La requérante n’est qu’une victime de ces attaques, mais elle présente cette demande d’évaluation des dommages-intérêts résultant du meurtre brutal de son père, pour se défendre et défendre d’autres personnes qui n’ont pas été en mesure de résoudre leurs réclamations par les voies plus habituelles de l’État. des poursuites et de l’emprisonnement des responsables.

« Dans leur cas, l’État a échoué et leur situation a été gravement exacerbée par l’émission injustifiée d’une lettre « en fuite » qui a conduit le juge Sweeney à suspendre l’acte d’accusation contre le défendeur pour abus de procédure. »

Le juge Spencer a accordé 715207 £ à Mme Young, dont la plupart iront à sa mère pour ses soins passés.

À la suite d’un procès de deux jours en décembre de l’année dernière, Mme la juge Yip a conclu que Downey était responsable du déplacement de la voiture remplie d’explosifs dans les jours précédant l’attaque, après avoir entendu des preuves selon lesquelles ses empreintes digitales avaient été trouvées sur un ticket de stationnement.

Le juge a déclaré: « J’ai constaté que l’accusé participait activement au plan concerté de faire exploser la bombe, avec l’intention de tuer ou du moins de causer un préjudice grave aux membres de la Household Cavalry. »

Downey, de Co Donegal, n’a joué aucun rôle dans le procès mais a déposé une défense écrite niant toute implication dans l’attaque.

Mme Studd a déclaré qu’il avait été informé de l’évaluation des dommages en cours, mais il n’a pas répondu et n’est pas impliqué dans l’audience.

Downey était recherché par la police en rapport avec l’explosion de mai 1983, et il savait qu’il était recherché au moins à partir d’octobre de l’année suivante, mais une décision a été prise en 1989 de ne pas demander son extradition vers le Royaume-Uni depuis l’Irlande.

Il a finalement fait face à quatre chefs d’accusation de meurtre et d’avoir commis un acte avec l’intention de provoquer une explosion à Old Bailey en 2014 en relation avec l’explosion.

Cependant, le procès s’est dramatiquement effondré après qu’il a été révélé qu’il avait reçu à tort une assurance écrite qu’il n’était pas recherché dans le cadre de l’explosion dans le cadre du programme controversé « en fuite » dans le cadre du processus de paix en Irlande du Nord.