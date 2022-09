Un juge qualifie le 6 janvier d'”insurrection” et exclut le fondateur de “Cowboys for Trump” de ses fonctions

Le président de la commission du comté d’Otero et le co-fondateur des Cowboys for Trump, Couy Griffin, montent à cheval sur la 5e avenue le 1er mai 2020 à New York.

Un juge du Nouveau-Mexique a déclaré mardi que l’émeute du Capitole du 6 janvier était une “insurrection” car il a décidé que le commissaire du comté d’Otero et fondateur de “Cowboys for Trump”, Couy Griffin, devait être démis de ses fonctions pour avoir participé à l’attaque.

Griffin est interdit à vie d’occuper un poste fédéral ou d’État – y compris son rôle actuel de commissaire de comté, dont il sera évincé “avec effet immédiat”, juge Francis Matthew gouverné.

Griffin est devenu “constitutionnellement disqualifié” de ces postes à compter du 6 janvier 2021, a conclu le juge.

Ce jour-là, une foule violente de partisans de l’ancien président Donald Trump a pris d’assaut le Capitole américain, forçant les législateurs à fuir leurs chambres et perturbant le transfert de pouvoir au président Joe Biden. Griffon était condamné en mars sur une accusation de délit d’avoir enfreint les terrains restreints du Capitole le 6 janvier.

L’émeute et la planification et l’incitation qui y ont conduit “constituaient une” insurrection “” en vertu du 14e amendement à la Constitution, a écrit Matthew dans la décision du 1er tribunal de district judiciaire du Nouveau-Mexique.

La décision a marqué la première fois qu’un tribunal a conclu que l’émeute du Capitole répondait à la définition d’une insurrection, selon le groupe de surveillance gouvernemental à but non lucratif CREW, qui représentait les plaignants qui ont intenté une action en justice pour disqualifier Griffin.

“Cette décision indique clairement que tout fonctionnaire actuel ou ancien qui a prêté serment pour défendre la Constitution américaine et a ensuite participé à l’insurrection du 6 janvier peut et sera démis de ses fonctions et exclu du service gouvernemental pour ses actions”, a déclaré le président de CREW, Noah Bookbinder, dans un communiqué de presse.

La décision de Matthew marque également la première fois depuis 1869 qu’un tribunal a disqualifié un agent public en vertu de l’article 3 du 14e amendement, selon CREW.

Cet article de la Constitution, connu sous le nom de la clause de déchéanceinterdit à toute personne d’exercer des fonctions civiles ou militaires au niveau fédéral ou étatique des États-Unis si elle “s’est engagée dans une insurrection ou une rébellion contre celle-ci, ou a aidé ou réconforté ses ennemis”.

Griffin n’est pas entré dans le bâtiment du Capitole lui-même ni n’a commis de violence lors de l’émeute du 6 janvier, mais il s’y est néanmoins engagé et ses actions “ont aidé l’insurrection”, a déclaré Matthew.

“En rejoignant la foule et en pénétrant sur les terrains restreints du Capitole, M. Griffin a contribué à retarder la procédure de certification des élections du Congrès”, a écrit le juge. La présence de Griffin “a contribué à ce que les forces de l’ordre soient submergées”, et il a également “incité, encouragé et aidé à normaliser la violence” pendant l’émeute, a déclaré Matthew.

Le juge a également rejeté comme “sans fondement” les arguments avancés par Griffin, qui s’est représenté dans l’affaire.

Griffon était arrêté moins de deux semaines après l’émeute du Capitole. Il a été reconnu coupable en mars et condamné le 17 juin à deux semaines de prison, ainsi qu’à une amende de 3 000 $ et à des travaux d’intérêt général.

Griffin, un républicain, est un fervent partisan de Trump qui a fait écho à ses fausses affirmations selon lesquelles les résultats des élections de 2020 ont été compromis par une fraude généralisée.

Lui et les deux autres membres du GOP qui composent la commission du comté d’Otero ont refusé de certifier les résultats des élections primaires les plus récentes, citant apparemment des théories du complot sur les machines à voter du Dominion. La commission a finalement voté 2-1 pour certifier les résultats primaires, Griffin votant toujours “non”.

En 2019, Griffin a créé Cowboys for Trump, un groupe qui organise des défilés d’équitation pro-Trump.

Bookbinder a qualifié la décision de mardi de “victoire historique pour la responsabilité de l’insurrection du 6 janvier et les efforts visant à perturber le transfert pacifique du pouvoir aux États-Unis”.

“Protéger la démocratie américaine signifie s’assurer que ceux qui violent leurs serments à la Constitution soient tenus pour responsables”, a déclaré Bookbinder.