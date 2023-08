Un juge qualifie la nouvelle loi électorale du Texas d’inconstitutionnelle, mais l’État dit qu’il fera appel de la décision

HOUSTON (AP) – Un juge a qualifié d’inconstitutionnelle une nouvelle loi adoptée par l’Assemblée législative du Texas dirigée par le GOP et dictera le déroulement des élections dans le comté le plus peuplé de l’État, qui est un bastion démocrate et abrite Houston.

La loi, qui abolirait un poste qui supervise les élections dans le comté de Harris, a été temporairement bloquée par la juge de district de l’État Karin Crump à Austin après que les responsables du comté ont déposé une plainte plus tôt ce mois-ci.

Mais l’ordonnance du juge, rendue lundi, a été de courte durée. Il a été suspendu mardi après que le bureau du procureur général du Texas a déposé un avis indiquant qu’il ferait appel devant la Cour suprême du Texas.

La nouvelle loi, qui doit entrer en vigueur le 1er septembre, a été adoptée par les législateurs républicains qui ont accusé les responsables du comté de Harris d’avoir mal géré les récentes élections. Les démocrates ont accusé les républicains de singulariser le comté parce que, comme d’autres grandes zones urbaines de l’État, il a de plus en plus voté démocrate.

Dans un communiqué, le bureau du procureur général du Texas a déclaré que la nouvelle loi avait été adoptée « pour garantir que les élections dans les plus grands comtés de l’État soient correctement gérées par des personnes responsables devant les électeurs, et non par des bureaucrates irresponsables ».

Mais dans ses ordonnances dans le procès, Crump a déclaré que la nouvelle loi ne s’applique qu’aux comtés du Texas avec une population de 3,5 millions d’habitants. Le comté de Harris, avec 4,7 millions d’habitants, est le seul comté du Texas avec une population aussi importante. Selon le libellé de la loi, aucun autre comté ne serait soumis à la loi même si sa population devait dépasser les 3,5 millions d’habitants, a écrit Crump.

La Constitution du Texas empêche l’Assemblée législative d’adopter des lois qui ne sont pas uniformes dans tout l’État et ne ciblent qu’un endroit spécifique, a écrit Crump.

La nouvelle loi est « déraisonnable, arbitraire et simplement un moyen de distinguer un comté », a écrit Crump.

« Nous ne sommes pas surpris par l’injonction (de lundi). Néanmoins, nous sommes convaincus que cette affaire sera portée devant la Cour suprême du Texas et qu’elle statuera que (la nouvelle loi) est constitutionnelle », a déclaré Cindy Siegel, chef du GOP du comté de Harris.

Les responsables du comté de Harris ont déclaré qu’ils prévoyaient de demander à la Cour suprême du Texas de bloquer également temporairement la nouvelle loi pendant que leur action en justice était en cours.

« En fin de compte, nous savons qu’il ne s’agit pas d’améliorer les élections… Il s’agit de saper la confiance dans nos élections », a déclaré le procureur du comté de Harris, Christian Menefee, un démocrate.

La nouvelle loi découlait de problèmes lors des élections de novembre dans le comté de Harris. Les responsables locaux ont reconnu des problèmes tels que des pénuries de bulletins de vote et des ouvertures de scrutin retardées.

Près de deux douzaines de candidats républicains ont intenté des poursuites, alléguant que leurs pertes dans le comté de Harris lors des élections de l’année dernière étaient dues en partie aux divers problèmes ainsi qu’à des votes illégaux. Une décision est attendue dans les prochaines semaines dans l’un des procès, le premier à être jugé au début du mois.

Rien n’indique que les problèmes aient eu une incidence sur les résultats.

Les élections ont été dirigées par Clifford Tatum, l’administrateur des élections du comté de Harris, un poste créé par le comté en 2020.

La nouvelle loi renverrait la surveillance des élections dans le comté à l’évaluateur fiscal et au greffier du comté, qui sont tous deux des postes électifs actuellement occupés par des démocrates.

« Quand le GOP du Texas ne peut pas gagner une course, ils deviennent très Trumpy : soit ils changent les règles, soit ils changent l’arbitre, soit ils pleurent dans leur lait renversé », a déclaré le commissaire du comté de Harris, Adrian Garcia, un démocrate.

Les responsables du comté de Harris ont déclaré que la nouvelle loi ne leur laisserait pas suffisamment de temps pour se préparer à l’élection du maire de novembre à Houston. C’était une préoccupation reprise par Crump.

« Sans cet ordre, l’État … perturbera probablement les prochaines élections et causera des ravages », a écrit Crump.

Juan A. Lozano, The Associated Press