Un juge péruvien ordonne 18 mois de détention contre le président déchu

LIMA, Pérou (AP) – Un juge péruvien a ordonné jeudi au président déchu Pedro Castillo de rester en détention pendant 18 mois alors que les manifestations nationales déclenchées par la crise politique ne montraient aucun signe de ralentissement et que le nombre de morts s’élevait à au moins 14.

La décision du juge est intervenue un jour après que le gouvernement a déclaré un État policier alors qu’il s’efforce de calmer la violence qui a été particulièrement féroce dans les régions andines pauvres qui étaient à la base du soutien de Castillo, un ancien instituteur de gauche, lui-même d’origine modeste.

L’éviction du néophyte politique dont l’élection surprise l’année dernière a entraîné un recul immédiat de l’élite politique a attiré des milliers de ses fidèles partisans dans la rue.

Quarante personnes sont restées hospitalisées pour des blessures subies lors des troubles civils, selon le ministère de la Santé.

Les protestations ont éclaté après que Castillo a été destitué du pouvoir par les législateurs la semaine dernière, à la suite de sa tentative de dissoudre le Congrès avant un troisième vote de destitution. La crise n’a fait qu’aggraver l’instabilité qui sévit dans le pays, qui a eu six présidents en autant d’années.

La décision du juge Juan Carlos Checkley Soria est intervenue après que le Congrès a dépouillé Castillo du privilège qui empêche les présidents péruviens de faire face à des accusations criminelles.

Castillo et son équipe juridique ont refusé de participer à l’audience virtuelle de jeudi, arguant qu’il manquait des “garanties minimales”. Il était représenté par un défenseur public, qui a déclaré que la décision du juge serait portée en appel.

Le procureur suprême du Pérou, Alcides Chinchay, a déclaré jeudi devant le tribunal que Castillo encourt au moins 10 ans de prison pour rébellion.

Pendant ce temps, un grand groupe de manifestants – et des policiers en tenue anti-émeute – se sont rassemblés dans le centre de Lima jeudi soir. Le gouvernement a également imposé un couvre-feu à peu près du crépuscule à l’aube pendant cinq jours dans au moins 15 communautés, comme le permet la déclaration d’urgence nationale publiée mercredi.

Les manifestants réclamaient la liberté de Castillo, la démission de la présidente Dina Boluarte et la programmation immédiate d’élections générales pour choisir un nouveau président et des membres du Congrès. Ils ont incendié des postes de police, pris le contrôle d’une piste d’atterrissage utilisée par les forces armées et envahi la piste de l’aéroport international d’Arequipa, porte d’entrée de certaines attractions touristiques du Pérou.

Des milliers de touristes ont été touchés par les manifestations. Le train de voyageurs qui transporte les visiteurs au Machu Picchu a suspendu le service et les barrages routiers sur la route panaméricaine ont bloqué les semi-remorques pendant des jours, gâchant la nourriture à destination de la capitale.

A Cusco, une destination touristique de premier plan, les gens étaient bloqués jeudi dans les hôtels et à l’aéroport.

“J’étais sur le point de rentrer en Equateur lundi, et malheureusement, ils nous ont dit que tous les vols avaient été annulés en raison des manifestations”, a déclaré Karen Marcillo, 28 ans, qui a dû dormir à l’aéroport Teniente Alejandro Velasco Astete de Cusco.

L’impact sur le tourisme survient alors que le Pérou se remet encore des effets de la pandémie, qui a réduit les visites l’année dernière à 400 000, contre 4,4 millions en 2019.

Pendant son mandat, Castillo a passé une grande partie de son temps à se défendre contre les attaques d’un Congrès contradictoire et les enquêtes allant de la corruption au plagiat. Maintenant, on ne sait pas si Boluarte – autrefois son colistier et vice-président – ​​aura une chance de gouverner. Tout comme Castillo, elle est une nouvelle venue en politique sans base au Congrès.

“Elle fait du bon travail en ce moment”, a déclaré Cynthia McClintock, professeur de sciences politiques à l’Université George Washington, qui a beaucoup étudié le Pérou. “Mais c’est un grand défi.”

Alors que certains manifestants “semblent vouloir une sorte d’instabilité à tout prix”, a déclaré McClintock, d’autres ont vu l’éviction de Castillo comme une ouverture pour exprimer des griefs latents, tels que de profondes inégalités, la pauvreté et le manque de services publics.

Boluarte, cependant, peut avoir une marge de manœuvre de la part des législateurs qui cherchent à conserver leur emploi. Ils ne peuvent pas se faire réélire et seraient sans emploi si des élections générales au Congrès étaient prévues, comme le souhaitent les manifestants.

Boluarte a cherché mercredi à apaiser les manifestants en disant que des élections générales pourraient potentiellement être prévues pour décembre 2023, quatre mois plus tôt que le moment qu’elle avait proposé au Congrès quelques jours plus tôt.

Tous les décès liés aux manifestations sont survenus dans des communautés rurales pauvres à l’extérieur de Lima qui sont des bastions pour Castillo, qui vient lui-même d’un district andin pauvre et n’avait aucune expérience politique préalable.

A Andahuaylas, où au moins quatre personnes sont mortes depuis le début des manifestations, aucun soldat n’était dans les rues jeudi malgré la déclaration du gouvernement autorisant les forces armées à contribuer au maintien de l’ordre public.

Certains propriétaires d’épiceries nettoyaient les routes jonchées de pierres et de pneus brûlés, mais prévoyaient de fermer leurs portes en raison des manifestations attendues menées par des habitants des communautés rurales voisines.

La décision de Castillo de dissoudre le Congrès est intervenue alors que les législateurs entamaient une troisième tentative de destitution depuis son élection en juillet 2021. Après que le Congrès l’a chassé du pouvoir, le véhicule de Castillo a été intercepté alors qu’il parcourait les rues de Lima avec son service de sécurité.

Chinchay, le principal procureur du gouvernement, a insisté sur le fait que Castillo était un risque de fuite, affirmant qu’il tentait de rejoindre l’ambassade du Mexique pour demander l’asile après avoir quitté le palais présidentiel.

“Nous ne pensons pas qu’il voulait se rendre à l’ambassade du Mexique pour prendre le thé”, a déclaré Chinchay.

En rendant sa décision, le juge Checkley a déclaré qu’un “risque de fuite concret” existe toujours et “reste latent dans le temps”. Outre les efforts apparents de Castillo pour atteindre l’ambassade du Mexique, il a cité les remarques du président et du ministre des Affaires étrangères du Mexique concernant la volonté de leur pays de lui offrir l’asile, et une visite en prison qu’il a reçue de l’ambassadeur du Mexique au Pérou.

Le défenseur public de Castillo, Italo Díaz, a rejeté les affirmations selon lesquelles l’ancien président est un risque de fuite. Il a dit au juge que les enfants et la femme du juge Castillo dépendaient de lui et qu’il pourrait reprendre son travail d’enseignant s’il était libéré.

Castillo est détenu dans un centre de détention construit pour les présidents dans un établissement de la police nationale. Jeudi, des policiers en tenue anti-émeute se sont tenus devant l’établissement alors que des dizaines de partisans de Castillo se sont rassemblés tout au long de la journée.

La déclaration d’état d’urgence suspend les droits de réunion et la liberté de mouvement et autorise la police, appuyée par l’armée, à perquisitionner les domiciles sans autorisation ni ordonnance judiciaire.

Le ministre de la Défense, Luis Otarola Peñaranda, a déclaré que la déclaration avait été approuvée par le conseil des ministres.

Mercredi, Boluarte a plaidé pour le calme alors que les manifestations se poursuivaient contre elle et le Congrès. “Le Pérou ne peut pas déborder de sang”, a-t-elle déclaré.

Dans une lettre manuscrite partagée mercredi avec l’Associated Press par son associé, Mauro Gonzales, Castillo a demandé à la Commission interaméricaine des droits de l’homme d’intercéder pour ses “droits et les droits de mes frères péruviens qui réclament justice”. La commission enquête sur les allégations de violations des droits de l’homme et les plaide dans certains cas.

Les rédacteurs d’Associated Press Franklin Briceño à Andahuaylas, au Pérou, David Pereda à Lima et Gonzalo Solano à Quito, en Équateur, ont contribué à ce rapport.

Regina García Cano, Associated Press