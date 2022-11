Un juge pakistanais condamne à mort deux militants islamistes

PESHAWAR, Pakistan – Un tribunal pakistanais a déclaré coupable et condamné à mort deux militants islamistes pour avoir tué 13 personnes lors d’un attentat suicide l’an dernier dans le nord-ouest du pays, a annoncé lundi la police.

Il a déclaré que le tribunal avait prononcé 13 condamnations à mort à Mohammad Hussain et Mohammad Ayaz pour le meurtre de neuf ingénieurs chinois, deux troupes paramilitaires et deux autres locaux, ainsi qu’une peine de 10 ans de prison pour chacune des 32 personnes blessées dans l’attaque. Le juge a également infligé de lourdes amendes.

Hussain et Ayaz ont été reconnus coupables d’avoir orchestré l’attentat suicide du 14 juillet 2021 contre un bus sur une route montagneuse dans la région du Kohistan. Le bus transportait des ingénieurs chinois travaillant sur le projet de barrage de Dasu dans la région. Neuf Chinois ont été tués et 27 blessés dans l’attaque alors que l’explosion a renversé le bus dans un ravin profond. Deux soldats pakistanais escortant les Chinois et deux autres ont également été tués.