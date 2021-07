Un juge ordonne la libération d’un joueur de la NFL de prison

Le demi de coin des agents libres de la NFL, Richard Sherman, a reçu l’ordre d’être libéré de prison après son arrestation pour cambriolage et violence domestique tôt mercredi matin.

Sherman a renoncé à son droit de comparaître lors d’une première comparution devant le tribunal jeudi et était représenté par son avocat, Cooper Offenbecher

Il a reçu l’ordre de remettre toute arme à feu, l’interdiction d’utiliser des drogues non prescrites ou de consommer de l’alcool et de rester à l’écart de son beau-père.

Sherman devra revenir devant le tribunal vendredi matin pour une audience sur quatre chefs d’accusation en instance: délit et délit grave d’intrusion criminelle au deuxième degré et de méfait malveillant au troisième degré (avec désignations de violence domestique), conduite avec facultés affaiblies et résistance à l’arrestation. L’accusation de vol avec effraction pour violence domestique a été rejetée.

« Je vois que M. Sherman est un pilier dans cette communauté, c’est un propriétaire d’entreprise, c’est un mari, c’est un père », a déclaré le juge Fa’amomoi Masaniai.

Les autorités du comté de King, dans l’État de Washington, ont déclaré que Sherman avait écrasé son véhicule dans une banlieue de Seattle tôt mercredi matin, avait abandonné le véhicule et s’était retrouvé dans la résidence de ses beaux-parents en essayant de s’introduire par effraction.

Le beau-père de Sherman, Raymond Moss, s’est ensuite armé d’une arme de poing une fois que Sherman est arrivé à la maison et l’a aspergé de poivre, selon un communiqué de police obtenu par l’Associated Press.

« La famille a commencé à crier de peur », a déclaré Moss à la police. « J’ai utilisé du gaz poivré sur le visage de Sherman à travers la porte partiellement ouverte alors qu’il continuait de frapper et tentait d’entrer. Je lui ai dit d’arrêter. Je me suis armé de mon arme de poing en ce moment, craignant pour ma sécurité et celle de ma famille. »

Sherman s’est ensuite battu avec des agents envoyés pour enquêter, qui ont utilisé un chien policier pour l’appréhender.

Sherman, 33 ans, a subi une lacération au bas de la jambe causée par le chien policier utilisé lors de son arrestation. méfait malveillant et cambriolage résidentiel.

Un officier a également été légèrement blessé lors de l’arrestation de Sherman.

49ERS GM JOHN LYNCH :« Nous soutiendrons » Richard Sherman et sa famille « de toutes les manières possibles »

Le chef du département de police de Redmond, Darrell Lowe, a exposé l’incident lors d’une conférence de presse mercredi.

L’accusation de crime de violence domestique est due à la personne qui vit dans la résidence et le méfait malveillant est dû aux dommages qui auraient été causés à la porte d’entrée de la maison.

La patrouille de l’État de Washington enquête également sur Sherman dans le cadre d’un incident distinct au cours duquel il aurait heurté une barrière en ciment avant d’arriver à la résidence, a indiqué la police dans le communiqué. Les soldats ont obtenu un mandat pour une prise de sang après avoir observé des signes d’affaiblissement possible, a déclaré la police à USA TODAY Sports.

La NFL a déclaré dans un communiqué qu’elle « enquêtait sur tout incident impliquant les forces de l’ordre » et si Sherman jouait à nouveau, il pourrait enfreindre la politique de conduite personnelle de la ligue.

Les procureurs du comté de King et le shérif ont obtenu une «ordonnance de protection contre les risques extrêmes» en février pour Sherman. L’ordre lui interdisait de posséder des armes à feu après avoir déterminé qu’il représentait un danger pour lui-même ou pour les autres.

Sherman a joué pour les 49ers de San Francisco au cours des trois dernières saisons et est un joueur autonome sans compensation.

Il a passé les sept premières saisons de sa carrière dans la NFL avec les Seahawks de Seattle et le triple All-Pro les a aidés à remporter le Super Bowl 48.