Un juge ordonne la libération d’un adolescent du Wisconsin reconnu coupable d’avoir poignardé un camarade de classe de 12 ans dans l’affaire Slender Man – RT USA News

Anissa Weier, 19 ans, sera libérée d’un hôpital psychiatrique du Wisconsin après avoir été admise pour avoir poignardé un camarade de classe en 2014 à l’âge de 12 ans pour faire plaisir au personnage fictif Slender Man.

Weier a demandé sa libération cette année à l’Institut de santé mentale de Winnebago, affirmant qu’elle ne constituait plus une menace, et le juge du comté de Waukesha, Michael Bohren, a accepté et ordonné sa libération dans 60 jours. Une autre audience aura lieu en septembre.

Bohren a déclaré que Weier ne présente pas « risque important de nuire à autrui [or] elle-même, ou de graves dommages matériels. Elle bénéficiera d’une libération conditionnelle et sera détenue à l’institut jusqu’à son audience en septembre, où un plan pour sa libération sera mis en place.

Weier et son ami Morgan Geyser ont attiré son camarade de classe Payton Leutner dans un parc en mai 2014, alors qu’ils n’avaient que 12 ans. Geyser a poignardé Leutner à plusieurs reprises et Weier aurait encouragé la violence. Geyser et Weier ont déclaré aux enquêteurs après l’attaque que le coup de couteau avait été perpétré afin qu’ils puissent devenir des adeptes du personnage fictif de Slender Man et qu’il ne nuise donc pas à leurs familles. Leutner a survécu à l’attaque.





Geyser purge une peine minimale de 40 ans dans un établissement de santé mentale, tandis que Weier a été condamnée à 25 ans en 2017 après avoir plaidé coupable de tentative d’homicide volontaire au deuxième degré.

Slender Man est un grand personnage de fiction sans visage qui a rassemblé un public en ligne à travers les nombreuses histoires d’horreur écrites par divers écrivains amateurs. Le personnage est devenu une histoire d’horreur « creepypasta » populaire – des légendes générées par les utilisateurs qui sont généralement courtes et censées être vraies.

Le cas de Weier et Geyser est en partie ce qui a aidé le terme « creepypasta » à atteindre le grand public, car leur histoire a été couverte dans un documentaire de HBO et a ensuite partiellement inspiré un film d’horreur, « Slender Man ».

