Un juge ordonne de maintenir en détention un Afghan accusé d’avoir planifié une attaque le jour du scrutin aux États-Unis

OKLAHOMA VILLE — Un Afghan accusé d’avoir comploté un Attaque le jour des élections aux États-Unis a reçu l’ordre jeudi de rester en détention, les responsables ayant révélé qu’il avait auparavant travaillé comme agent de sécurité pour une installation militaire américaine en Afghanistan.

La juge d’instance américaine Suzanne Mitchell d’Oklahoma City a rendu sa décision après avoir entendu le témoignage d’un agent spécial du FBI selon lequel Nasir Ahmad Tawhedi, 27 ans, d’Oklahoma City, et son beau-frère, un mineur, avaient pris des mesures pour obtenir des fusils AK-47 et munitions et prévoyait de mener une attaque ciblant de grandes foules le jour du scrutin le mois prochain. Mitchell a également déterminé qu’il y avait une raison probable pour lier Tawhedi en vue d’un procès.

L’agent du FBI Derek Wiley a déclaré que Tawhedi était également lié à une enquête menée en France qui a conduit à l’arrestation ce mois-ci de trois personnes, dont deux des frères de Tawhedi, qui, selon les autorités, préparaient un attentat terroriste dans ce pays. L’une des personnes arrêtées en France, un Afghan de 22 ans qui possédait des papiers de résidence en France, faisait l’objet d’une enquête pour un projet présumé d’attaque contre des personnes dans un stade de football ou un centre commercial.

Les autorités affirment que Tawhedi et les personnes arrêtées en France ont été inspirées par Idéologie de l’État islamique.

Le ministère de la Justice a déclaré plus tôt que Tahwedi était entré aux États-Unis avec un visa d’immigrant spécial en septembre 2021, peu après la fermeture de Kaboul, la capitale afghane. capturé par les talibanset était en liberté conditionnelle en attendant une détermination de son statut d’immigration. Jeudi, devant le tribunal, le procureur adjoint des États-Unis, Matthew Dillon, a déclaré au juge que Tawhedi avait été temporairement autorisé à entrer aux États-Unis alors qu’il avait une demande en cours de statut de résident, mais que son statut de libération conditionnelle avait depuis été révoqué.

« S’il était libéré aujourd’hui, il se trouverait illégalement aux États-Unis », a déclaré Dillon.

Tawhedi, barbu et aux cheveux noirs ébouriffés, a été conduit dans la salle d’audience, les mains enchaînées autour de la taille et flanqué de deux marshals américains. Lui et son avocat, Craig Hoehns, portaient un casque pour communiquer, et un interprète en dari a été mis à disposition par le tribunal.

Wiley a déclaré que Tawhedi avait été observé par des agents fédéraux pendant plus de 40 jours avant son arrestation le 7 octobre. Il a déclaré que Tawhedi avait par la suite admis aux enquêteurs que lui et son co-conspirateur avaient planifié leur attaque pour coïncider avec le jour des élections le mois prochain et que ils s’attendaient à mourir en martyrs dans l’attaque.

Wiley a déclaré que Tawhedi avait utilisé l’application de messagerie en ligne Telegram pour communiquer avec un compte associé à l’organisation militante État islamique qui dirigeait ses actions, et que Tawhedi avait prêté allégeance au groupe et « ferait tout ce qu’ils lui diraient ».

En plaidant pour la détention à domicile en attendant son procès, Hoehns a suggéré que la seule arme que Tawhedi ait jamais manipulée aux États-Unis lui avait été donnée par un informateur du gouvernement et que Tawhedi n’avait jamais été arrêté ni même reçu de contravention routière en trois ans aux États-Unis.

Hoehns a déclaré que Tawhedi avait travaillé auparavant comme chauffeur de covoiturage à Dallas et dans plusieurs sites de vidange d’huile à Oklahoma City.

Le parquet national antiterroriste français a précédemment déclaré que son enquête ayant conduit à l’arrestation de l’Afghan avait été lancée le 27 septembre, avant l’arrestation de Tawhedi aux États-Unis.

Dans un communiqué publié mercredi, le FBI a déclaré que les arrestations dans les deux pays « démontrent l’importance des partenariats pour détecter et perturber d’éventuelles attaques terroristes ».

« La coordination entre les forces de l’ordre américaines et françaises a contribué à ces résultats », a déclaré le FBI.

L’écrivain d’Associated Press, John Leicester, à Paris, a contribué à ce rapport.