Un juge a ordonné au comté de Fulton en Géorgie de desceller un peu moins de 150000 bulletins de vote par la poste qu’il a reçus lors de l’élection présidentielle de 2020, après que les plaignants derrière un procès en cours ont affirmé qu’ils pourraient être entachés de fraude.

Dans une décision rendue vendredi, le juge de la Cour supérieure Brian Amero a déclaré que les responsables électoraux du comté de Fulton – le comté le plus peuplé de Géorgie, qui comprend Atlanta – devaient prévoir de desceller 147000 bulletins de vote, affirmant que le processus exact serait déterminé lors d’une audience ultérieure, selon le Washington. Poster.

«Nous continuerons de participer au processus judiciaire qui validera en fin de compte l’intégrité du processus électoral», La porte-parole du comté, Jessica Corbitt-Dominguez, a déclaré dans un communiqué suite à l’ordre d’Amero.

La décision intervient au milieu d’un procès intenté par neuf plaignants différents en décembre, qui postule que des bulletins de vote contrefaits ou autrement frauduleux ont été considérés comme légitimes après la course de 2020. Alors que trois autres audits de bulletins de vote ont été menés l’année dernière, aucun ne trouvant de preuve de fraude, les plaignants ont demandé à inspecter les bulletins de plus près, demandant des scans à plus haute résolution afin qu’ils puissent être «Analysé légalement.»





La décision a été condamnée comme « scandaleux » par Rob Pitts, qui préside le conseil des commissaires du comté de Fulton. Il a ajouté que cela ne ferait que maintenir en vie les allégations de fraude, qu’il a surnommées les « Gros mensonge, » et représente un gaspillage de l’argent des contribuables.

C’est dommage de voir que le «gros mensonge» perdure et pourrait coûter aux contribuables assidus de ce comté.

L’ancien président américain Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises une fraude électorale généralisée lors de la course de 2020, bien que malgré une vague de poursuites intentées après les élections de novembre, peu de preuves convaincantes aient jamais émergé. Il a néanmoins continué à affirmer que sa victoire lui avait été volée et que le président Joe Biden n’avait gagné qu’en raison de la fraude présumée.

Bien qu’il ait vivement critiqué les accusations de fraude, le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger a déclaré qu’il se félicitait de la décision de vendredi, expliquant qu’il avait toujours encouragé les résidents à poursuivre leurs préoccupations concernant les élections de 2020. « Par la voie légale. »

«Le comté de Fulton a une longue histoire de mauvaise gestion électorale qui a naturellement affaibli la confiance des électeurs dans son système», il a dit dans un communiqué, ajoutant, «Autoriser cet audit offre une autre couche de transparence et d’engagement des citoyens.»

Dès le premier jour, j’ai encouragé les Géorgiens préoccupés par les élections dans leurs comtés à poursuivre ces revendications par des voies légales. https://t.co/ekR2A9t68T – Le secrétaire d’État de l’AG, Brad Raffensperger (@GaSecofState) 21 mai 2021

Selon les résultats du recomptage de décembre, Trump a perdu la Géorgie au profit de Biden par une marge de 11779 voix, soit 766 de moins que le nombre initialement certifié après les élections de novembre.

