Un juge ordonne au chef d’un journal guatémaltèque d’être jugé

GUATEMALA CITY – Le directeur d’un journal d’investigation guatémaltèque sera jugé pour blanchiment d’argent, trafic d’influence et chantage, a déclaré jeudi un juge.

Les membres de la famille de Zamora ont déclaré que divers hommes d’affaires avaient été harcelés et contraints de cesser d’acheter de la publicité dans le journal. El Periodico a acquis une réputation pour ses enquêtes percutantes sur la corruption du gouvernement, y compris l’administration du président Alejandro Giammattei.

Avant l’audience de jeudi, la directrice financière d’El Periodico, Flora Silva, a plaidé coupable de blanchiment d’argent et a été condamnée à six ans de prison dont trois ans commués pour avoir reconnu des actes répréhensibles.

Pendant une pause, Zamora a déclaré aux journalistes : « Mon meilleur scénario est de sortir (de prison) le 14 janvier 2024, lorsque Giammattei quittera la présidence. J’ai la patience et la vérité de mon côté.

Les États-Unis et les groupes internationaux de défense des droits de l’homme ont critiqué la détérioration de l’indépendance judiciaire au Guatemala. Plus de 30 juges, procureurs et autres membres du système judiciaire se sont enfuis en exil pour éviter des poursuites.