Un juge ordonne à une femme du New Jersey de retirer les drapeaux f ** k Biden de l’extérieur de son domicile sous peine d’amende quotidienne de 250 $

Un juge a ordonné à une femme du New Jersey de retirer ses drapeaux « f ** k Biden » de l’extérieur de son domicile sous peine d’amende quotidienne de 250 $.

La résidente de Roselle Park, Andrea Dick, a attiré l’attention des habitants après avoir commencé à afficher six drapeaux anti-Biden et pro-Donald Trump – l’un montrant Trump tenant deux personnages du milieu et la légende « f ** k Biden ».

Andrea Dick, résidente de Roselle Park, a reçu l’ordre de retirer les drapeaux Crédit : WABC

Dick a affiché six drapeaux anti-Biden devant son domicile Crédit : WABC

Un drapeau montrait Trump brandissant deux chiffres du milieu et la légende « f ** k Biden » Crédit : WABC

Selon NJ.com, le maire Joseph Signorello a affirmé que l’affichage « vulgaire » de Dick violait les lois de la ville qui interdisaient les « matériels obscènes » – mais il a déclaré que la nature politique de l’affichage n’était pas un problème.

« Cela a été moins porté à notre attention en raison de son aspect politique, mais de sa vulgarité », a déclaré Signorello.

« Le vrai problème, du point de vue du voisin, c’est que c’est à un pâté de maisons d’une école primaire.

« C’est dans une zone à haute visibilité pour les enfants. La plupart de la colère a été suscitée par de nombreux parents locaux. »

Le juge de la cour municipale de Roselle Park, Gary Bundy, a ordonné à Dick – et à sa mère, la propriétaire, Patricia Dilascio – de retirer les drapeaux ou de faire face à des amendes quotidiennes de 250 $, selon les rapports.

Mais Dick a été provocante quand les responsables de la ville lui ont dit de retirer l’affichage et ont dit qu’elle était prête pour un combat.

« Je ne les enlève pas », a déclaré Dick.

« Je refuse de les retirer … aujourd’hui, j’ai reçu un appel téléphonique de l’application du code … je n’ai rien dit contre vous, mais je ne les retire pas.

« J’ai dit que j’avais un droit, la liberté d’expression, et je les laisse là-haut. »

Elle a déclaré à NBC New York que les messages étaient sa façon de montrer son soutien à Trump, qui, selon elle, « aurait dû gagner les élections ».

‘LA CENSURE’

L’avocat de Dick, Michael Campagna, a déclaré que restreindre le droit de la femme à arborer les drapeaux était une « censure ».

« Je crois fermement au premier amendement », a déclaré Campagna, a rapporté NJ.com.

« Je ne crois peut-être pas à ce que vous dites, mais je crois absolument que vous avez le droit de le dire. C’est le but de notre démocratie.

« Si vous dites aux gens qu’ils ne peuvent pas dire quelque chose, qu’ils ne peuvent pas imprimer quelque chose, qu’ils ne peuvent pas s’inscrire, nous entrons dans la censure. »

Campagna a ajouté : « Dans l’Allemagne nazie, quand Hitler n’aimait pas quelque chose, ils ont brûlé les livres, puis ils ont brûlé les gens.

« Je ne pense pas que nous voulions que cela se produise à Roselle Park. »

Mais Bundy a déclaré que « la liberté d’expression n’est pas simplement un droit absolu ».

« Ce n’est pas une affaire de politique. C’est une affaire pure et simple de langue », a déclaré le juge.

« Cette ordonnance ne restreint pas le discours politique. Ni cette ville ni ses lois ne peuvent restreindre ou éliminer la liberté d’expression de Mme Dilascio.

« Cependant, la liberté d’expression n’est pas simplement un droit absolu.

« Il ressort clairement de la loi et des statuts de l’État que nous ne pouvons pas simplement mettre en place le parapluie du premier amendement et dire que tout et n’importe quoi est un discours protégé. »