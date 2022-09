NOUVELLE-ORLÉANS (AP) – Un juge de la Nouvelle-Orléans a fait appel à un médiateur pour tenter de trouver un règlement avec des centaines de personnes qui réclament des dommages suite à l’effondrement d’une partie d’un hôtel en construction il y a près de trois ans.

Les plaignants disent qu’ils ont été blessés, qu’un être cher a été tué ou que leur entreprise a été endommagée lorsque les étages supérieurs d’un hôtel Hard Rock prévu se sont effondrés le 12 octobre 2019. L’accident a tué trois travailleurs, blessé de nombreux autres, endommagé des propriétés voisines et fermé une partie. de Canal Street à six voies pendant plus d’un an. Il a fallu 10 mois avant que tous les corps ne soient enlevés et 18 mois avant que la circulation dans les deux sens ne circule sur Canal Street.

Il y a eu peu de mouvement dans les affaires depuis environ deux ans, et le juge du district civil Kern Reese a nommé John Perry Jr., de Baton Rouge, en tant que maître spécial pour élaborer un règlement, a rapporté WWL-TV.

“Pour nos clients, c’est une lumière au bout du tunnel”, a déclaré Mike Brandner Jr., qui représente plus de 40 travailleurs de la construction blessés.

Perry négociera avec un comité de 13 avocats des plaignants et avec les promoteurs de l’hôtel et les entrepreneurs en construction.

“Il peut être facile de régler avec certains des accusés et très difficile de régler avec d’autres accusés”, a déclaré Perry à la station vendredi. “Et nous devrons simplement entrer dans le cadre d’une négociation traditionnelle pour prendre cette décision.”

Perry a déjà élaboré des règlements dans certains cas, a rapporté la station.

Paul Thibodeaux, qui représente 1031 Canal Development, a déclaré avoir travaillé avec Perry “pour résoudre plusieurs réclamations et se réjouit de poursuivre cet effort”.

Le bureau du procureur de la paroisse d’Orléans enquête sur d’éventuelles accusations de négligence, mais n’en a porté aucune. L’administration américaine de la sécurité et de la santé au travail a émis des violations de la sécurité contre le concepteur, le maître d’œuvre et certains sous-traitants, mais l’ingénieur en chef James Heaslip fait toujours appel de sa cause.

Perry a envoyé une lettre jeudi disant que si un règlement est approuvé, il mettra en place un programme d’indemnisation pour distribuer tout argent mis en place par les compagnies d’assurance des défendeurs. Il demande également aux avocats des plaignants de recommander à leurs clients de participer à un programme d’indemnisation, avec une date limite du 28 septembre pour le consentement des avocats à le faire.

« J’espère que nous serons en mesure de mettre en place un programme acceptable pour tous les participants dans un avenir très proche », a déclaré Perry. “Et à ce moment-là, nous serons en mesure d’essayer de négocier les revendications avec les accusés.”

Un accord pour participer au processus éviterait de longs litiges mais nécessiterait d’accepter la décision de Perry. Ses «déterminations seront définitives», a déclaré un formulaire de consentement partagé par Perry. “Il n’y aura pas d’appel devant un tribunal ou une autre autorité.”

Les demandeurs peuvent se retirer de tout règlement et continuer devant le tribunal.

“Mais s’ils doivent prendre 100 dépositions et embaucher 25 experts et commencer à obtenir des dates de procès et à se frayer un chemin à travers le processus traditionnel, cela prendra des années”, a déclaré Perry. “Et nous essayons de faire atterrir cet avion et de donner à chacun la possibilité de résoudre ces réclamations efficacement et rapidement.”

Reese a ordonné 4% de tous les paiements de réclamations pour couvrir les frais de justice, principalement le stockage des preuves récupérées sur le site de l’effondrement.

The Associated Press