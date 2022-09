Un juge nicaraguayen condamne un prêtre à 49 ans pour viol

Le diocèse de Grenade a exprimé “une douleur et une souffrance profondes” dans un communiqué concernant la condamnation et a appelé les fidèles à “continuer à prier pour nos prêtres emprisonnés”.

La condamnation intervient au milieu d’une série sans précédent d’arrestations et de tensions entre le gouvernement du président Daniel Ortega et l’église.

D’énormes manifestations de rue à travers le Nicaragua en 2018 ont appelé Ortega à se retirer. Ortega a soutenu que les manifestations étaient une tentative de coup d’État menée avec un soutien étranger et le soutien de l’église. Depuis lors, son gouvernement a agi contre les voix dissidentes, notamment en enfermant les dirigeants de l’opposition politique et en fermant plus de 1 000 organisations non gouvernementales.