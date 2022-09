Un juge nicaraguayen condamne un prêtre à 49 ans pour viol

MEXICO CITY (AP) – Un juge du Nicaragua a condamné vendredi un prêtre catholique romain à 49 ans de prison pour le viol d’une jeune fille de 14 ans.

Le juge Edén Aguilar Castro a condamné le révérend José Leonardo Urbina à 24 ans de prison pour deux chefs d’abus et à 25 ans pour un chef de viol.

Cependant, Aguilar Castro a décidé qu’Urbina ne purgerait que 30 ans. La loi nicaraguayenne limite les peines maximales dans la plupart des cas à 30 ans.

Urbina a été prêtre à la paroisse Perpetuo Socorro dans la ville de Boaco, à 90 kilomètres au nord-est de la capitale, Managua. Il a été arrêté en juillet sur plainte de la mère de la victime.

Le diocèse de Grenade a exprimé “une douleur et une souffrance profondes” dans un communiqué concernant la condamnation et a appelé les fidèles à “continuer à prier pour nos prêtres emprisonnés”.

En juin, un curé de la ville méridionale de Nandaime a été condamné à deux ans de prison pour avoir soi-disant agressé une femme, mais elle a ensuite rétracté l’accusation et a été accusée de parjure.

La condamnation intervient au milieu d’une série sans précédent d’arrestations et de tensions entre le gouvernement du président Daniel Ortega et l’église.

En août, la police nicaraguayenne a fait une descente dans la résidence de l’évêque du diocèse de Matagalpa Rolando Álvarez et l’a arrêté ainsi que plusieurs autres prêtres qui s’étaient terrés à l’intérieur pendant deux semaines après que la police a mis en place un cordon.

Les autorités nicaraguayennes avaient auparavant accusé Mgr Álvarez – un critique virulent du gouvernement d’Ortega – d’avoir “organisé des groupes violents” et de les avoir incités “à commettre des actes de haine contre la population”.

Le gouvernement avait auparavant fermé huit stations de radio et une chaîne de télévision dans la province de Matagalpa, au nord de Managua. Sept des stations de radio étaient dirigées par l’église.

D’énormes manifestations de rue à travers le Nicaragua en 2018 ont appelé Ortega à se retirer. Ortega a soutenu que les manifestations étaient une tentative de coup d’État menée avec un soutien étranger et le soutien de l’église. Depuis lors, son gouvernement a agi contre les voix dissidentes, notamment en enfermant les dirigeants de l’opposition politique et en fermant plus de 1 000 organisations non gouvernementales.

En novembre, après avoir enfermé ses challengers potentiels, Ortega a remporté un quatrième mandat consécutif lors d’élections que les gouvernements étrangers ont qualifiées de farce. Les États-Unis et l’Union européenne ont imposé des sanctions aux membres de son gouvernement et aux membres de sa famille.

