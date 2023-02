Un juge nicaraguayen condamne un évêque catholique à 26 ans

MEXICO CITY (AP) – Un juge nicaraguayen a condamné vendredi l’évêque catholique romain Rolando Álvarez à 26 ans de prison, un jour après avoir refusé de prendre un vol pour les États-Unis avec 222 autres prisonniers.

La condamnation prononcée par Octavio Ernesto Rothschuh, magistrat en chef de la cour d’appel de Managua, est la plus longue prononcée à l’encontre des personnalités de l’opposition et des détracteurs du gouvernement du président Daniel Ortega au cours des deux dernières années.

Álvarez a été arrêté en août avec plusieurs autres prêtres et laïcs. Lorsqu’Ortega a ordonné la libération massive de prisonniers, y compris des dirigeants politiques, des prêtres, des étudiants et des militants et a fait embarquer certains d’entre eux sur un vol pour Washington jeudi, Alvarez a refusé de monter à bord sans pouvoir consulter d’autres évêques, a déclaré Ortega. Le président du Nicaragua a qualifié cela de “chose absurde”.

Le président a déclaré qu’Álvarez, qui avait été assigné à résidence, avait ensuite été emmené à la prison voisine de Modelo.

Álvarez avait été l’une des personnalités religieuses les plus virulentes encore au Nicaragua alors qu’Ortega intensifiait sa répression de l’opposition.

Selon un communiqué du gouvernement publié dans les médias officiels, sa peine de 26 ans et quatre mois était pour atteinte au gouvernement, diffusion de fausses informations, obstruction aux fonctions et désobéissance.

Il a également été déchu de sa nationalité nicaraguayenne.

Álvarez, l’évêque de Matagalpa à environ 130 kilomètres au nord de Managua, est une voix religieuse clé dans les discussions sur l’avenir du Nicaragua depuis 2018, lorsqu’une vague de protestations contre le gouvernement d’Ortega a conduit à une répression radicale des opposants.

“Nous espérons qu’il y aura une série de réformes électorales, des changements structurels de l’autorité électorale – des élections libres, justes et transparentes, une observation internationale sans conditions”, a déclaré Álvarez un mois après le déclenchement des manifestations. « Effectivement la démocratisation du pays.

L’été dernier, le gouvernement a saisi plusieurs stations de radio appartenant au diocèse. À l’époque, il semblait que l’administration d’Ortega voulait faire taire les voix critiques avant les élections municipales.

Avant l’annonce de la condamnation vendredi, Antonio Garrastazu, directeur régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes à l’Institut républicain international de Washington, a évoqué l’importance de la décision d’Álvarez de rester au Nicaragua.

Après avoir expulsé presque tous ses critiques les plus virulents, Ortega s’est retrouvé coincé avec Álvarez.

“L’Église catholique, je pense, est l’une des principales institutions que le régime d’Ortega craint vraiment, vraiment”, a déclaré Garrastazu. “L’Église catholique est vraiment celle qui peut réellement changer le cœur et l’esprit des gens.”

__

Les journalistes de l’AP Gisela Salomon à Miami et Ciaran Giles à Madrid, en Espagne, ont contribué à ce rapport.

Gabriela Selser et Christopher Sherman, Associated Press