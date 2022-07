Un juge new-yorkais gèle les avoirs de Three Arrows Capital

Dans le cadre de la décision de Glenn, la société de conseil mondiale Teneo, qui a été chargée de gérer la liquidation, a également été autorisée à assigner à comparaître les cofondateurs de Three Arrows, Zhu Su et Kyle Davies, ainsi que des banques, des échanges cryptographiques et d’autres institutions et entreprises qui ont fait affaire avec l’entreprise.

Le juge Martin Glenn du district sud de New York a accordé mardi la requête d’urgence pour geler les avoirs de Three Arrows. CNBC a participé à une audience du tribunal, qui a couvert les prochaines étapes du processus de mise en faillite.

Un juge fédéral d’un tribunal des faillites de New York a gelé les actifs restants du fonds spéculatif cryptographique Three Arrows Capital à la suite de la chute rapide de la notoriété de l’entreprise.

La principale préoccupation est que Three Arrows, également connu sous le nom de 3AC, et son équipe de direction pourraient siphonner des fonds avant la liquidation officielle. Coindesk a rapporté que Zhu cherchait à vendre sa propriété de 35 millions de dollars à Singapouret il existe des rapports d’au moins un autre transfert d’actifs numériques d’un jeton non fongible détenu par le fonds.

“Un élément clé de cette motion est d’avertir le monde que ce sont les liquidateurs qui contrôlent les actifs du débiteur à ce stade”, a déclaré Adam Goldberg, un avocat représentant Teneo, lors de l’audience de mardi.

Zhu et Davies n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Leur avocat, Christopher Anand Daniel d’Advocatus Law, basé à Singapour, n’a pas non plus répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Goldberg, du cabinet d’avocats Latham & Watkins, a déclaré que les liquidateurs recherchaient des documents tels que des relevés de compte et des informations sur le portefeuille numérique.

L’une des principales raisons de l’action agressive est que les allées et venues physiques de Zhu et Davies sont “actuellement inconnues”, selon les avocats représentant les créanciers. Les créanciers allèguent également que les liquidateurs de Singapour ont constaté que les bureaux de 3AC étaient vacants, à l’exception de quelques écrans d’ordinateur inactifs.

Mais après une interruption de près d’un mois de Twitter, Zhu a rompu son silence sur Twitter tôt mardi, écrivant que les efforts de l’entreprise pour coopérer avec les créanciers s’étaient heurtés à des “appâts”.

Depuis son compte vérifié, Zhu a partagé des captures d’écran d’e-mails envoyés par son avocat aux avocats représentant les liquidateurs. Dans ces messages, l’avocat a écrit que les familles des co-fondateurs “ont reçu des menaces de violence physique”. Il a également déclaré que Zhu et Davies avaient “travaillé sous beaucoup de pression temporelle”, notant qu’ils “avaient dû répondre aux demandes de l’Autorité monétaire de Singapour la semaine dernière”.

Dans l’e-mail, Daniel, leur avocat, a déclaré avoir joint une feuille de calcul contenant des détails sur les actifs de la société et a déclaré qu’ils fourniraient des informations supplémentaires sur les actifs de l’entreprise “sur une base continue”.

CNBC a demandé à Daniel la feuille de calcul, mais n’a pas eu de réponse. Goldberg a déclaré lors de l’audience que les informations fournies à son équipe n’étaient « en aucun cas une forme de coopération suffisante ».

Nic Carter de Castle Island Ventures, qui investit dans des sociétés basées sur la blockchain, a déclaré que le processus pourrait finalement prendre des années.

“Je ne retiendrais pas mon souffle pour voir la situation résolue”, a déclaré Carter. “Je serais extrêmement préoccupé par les dispositions d’actifs et par la tentative de les dégager ou peut-être d’exproprier les actifs dus aux créanciers, et de les retirer du processus pour l’utilisation personnelle des principes ici.”

Carter a déclaré que l’affaire est particulièrement complexe car elle implique des entités à Dubaï, Singapour et d’autres sites offshore.

“Le niveau de coordination requis pour unifier le processus judiciaire ici est très important”, a déclaré Carter.

– Dan Mangan de CNBC a contribué à ce rapport.