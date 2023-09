Un juge néo-zélandais rejette les accusations portées contre les propriétaires du volcan White Island

Les trois frères qui possédaient Whakaari/White Island au moment de son éruption meurtrière ont vu mardi les accusations individuelles portées contre eux par un juge néo-zélandais, deux mois après le début de leur procès.

L’éruption soudaine de décembre 2019 s’est produite alors que des groupes de touristes visitaient le volcan de l’île. L’explosion a tué 22 personnes, dont 17 Australiens, et 25 autres ont été grièvement blessées.

Andrew, James et Peter Buttle – qui ont hérité de l’île et en sont propriétaires via une fiducie familiale – ont été individuellement accusés en vertu de la loi néo-zélandaise sur la santé et la sécurité de ne pas avoir fait preuve de diligence raisonnable en tant que dirigeants d’entreprise pour connaître et gérer les risques de White Island.

Un procès devant juge seul pour les hommes, leur société Whakaari Management Limited et d’autres entreprises de tourisme impliquées dans le processus de réservation, de transport et de logistique de Whakaari, a débuté au tribunal de district d’Auckland en juillet. Ils ont tous plaidé non coupable.

À l’issue de sept semaines de preuves contre les accusés, les avocats des Buttles ont fait valoir la semaine dernière que les éléments disponibles étaient insuffisants pour prouver les accusations portées contre les hommes.

Le juge Thomas a accepté et a rejeté les accusations portées contre les frères dans une décision rendue mardi.

La société Whakaari Management Limited (WML) – dont les trois hommes étaient les seuls administrateurs – reste accusée dans le procès. Les hommes n’ont pas demandé l’abandon des accusations portées contre l’entreprise, qui avait conclu des accords avec des voyagistes pour amener des visiteurs sur l’île.

Décider si les hommes avaient failli à leurs fonctions d’administrateurs aurait nécessité une évaluation des actions de chacun en fonction de la nature de leurs responsabilités individuelles et de la manière dont ils ont été acquittés, a déclaré le juge Thomas au tribunal.

« Il n’y a aucune preuve dans cette affaire de ce qui s’est passé derrière la porte de la salle de réunion de WML », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y avait aucune preuve de la situation et des responsabilités des Buttles en tant qu’administrateurs, ni des négociations, discussions ou désaccords qui ont eu lieu entre eux. eux.

« Sans ces preuves, je ne peux pas évaluer ce qu’un administrateur raisonnable aurait fait s’il avait été placé à sa place », a déclaré le juge Thomas.

Les enquêteurs n’ont pas demandé si les administrateurs étaient unis dans leur prise de décision, a-t-il ajouté. WorkSafe – l’inspection du travail de Nouvelle-Zélande – aurait pu demander des informations individuelles sur les actions des hommes – comme les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration – mais ne l’a pas fait, a déclaré le juge Thomas.

C’était la troisième fois que les avocats des trois hommes demandaient l’abandon des charges retenues contre eux. Ils ont fait valoir que les frères étaient désignés par WorkSafe comme « les Buttles » – plutôt qu’individuellement – ​​et que leur entreprise était traitée par les enquêteurs comme une société à administrateur unique.

Deux entreprises touristiques, également accusées dans le procès, ont demandé l’abandon des charges retenues contre elles. Une décision est attendue vendredi.

Les avocats de WML n’ont pas encore précisé si la société envisageait de présenter une défense. Les entreprises s’exposent à des amendes maximales de 1,5 million de dollars néo-zélandais si elles sont reconnues coupables.

Lorsque les accusations criminelles ont été portées en 2020, le directeur général de WorkSafe, Phil Parkes, a déclaré qu’elles étaient le résultat de l’enquête la plus vaste et la plus complexe jamais entreprise par l’agence.

Le procès s’est ouvert avec les affirmations des procureurs selon lesquelles les propriétaires de l’île avaient fait passer les profits avant la sécurité des touristes sur l’île. Le tribunal a entendu des témoignages émouvants et explicites de survivants de l’éruption, qui ont déclaré qu’ils ne connaissaient pas les risques et n’avaient pas reçu d’avertissements de leurs voyagistes avant de visiter Whakaari.

Plusieurs autres sociétés impliquées dans l’organisation du voyage ont déjà reconnu les accusations portées contre elles. Ils seront condamnés à l’issue du procès en cours.