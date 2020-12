DOVER, Del. (AP) – Un juge du Delaware a refusé de nommer un séquestre pour gérer et superviser la vente d’un manoir de plusieurs millions de dollars à Beverly Hills, en Californie, qui est au cœur d’une âpre querelle de divorce entre un prince saoudien et son ex-femme.

Le juge a statué lundi que la demande de séquestre était irrégulière car elle n’était pas autorisée par un gérant de la société à responsabilité limitée du Delaware créée pour acheter la propriété en 2011.

La requête a été déposée par un avocat de la princesse Fahdah Husain Abdulrahman Al-Athel au nom de New Generation Ideas LLC, mais le vice-chancelier Paul Fioravanti a noté que la princesse avait nié être la directrice de cette entité.

Le juge a également noté que son ancien mari, le prince Faisal Bin Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud, n’avait pas autorisé la demande de mise sous séquestre en tant que gérant de la LLC.

Le couple s’est marié en 2001. Leur divorce a été finalisé en Arabie saoudite en 2016.

La princesse a demandé un séquestre après une décision d’un juge des îles Caïmans, où elle a déposé une pétition pour dissoudre une société contrôlée par elle et son ex-mari et qui est le seul membre de la Delaware LLC.

Le juge des îles Caïmans a déclaré aux ex-conjoints en guerre plus tôt cette année que le tribunal du Delaware devait d’abord se prononcer sur l’affirmation du prince selon laquelle il lui devait environ 42 millions de dollars de la LLC pour des prêts qu’il avait consentis pour acheter et rénover la propriété. Le juge des îles Caïmans a fixé la valeur de la propriété entre 31 et 40,5 millions de dollars, selon les archives judiciaires.

Jason Jowers, un avocat du prince, a noté que si les responsabilités de la LLC, y compris les prétendus prêts du prince, dépassent la valeur de la propriété californienne, le tribunal des îles Caïmans n’a pas le pouvoir d’agir.

«Si la plaignante doit vraiment plus de 40 millions de dollars sur la question de la responsabilité, alors Mme Al-Athel n’aura probablement plus d’argent, et si elle n’a plus d’argent, elle n’a pas le droit de demander la liquidation en vertu de la loi caïmanaise. », A déclaré Jowers.

Après que la princesse ait déposé la pétition des îles Caïmans en 2017, le prince a répondu par un procès dans le Delaware visant à empêcher son ex-femme de vendre la propriété sans son consentement. Il affirme également qu’elle a mal géré la succession et n’a pas payé les employés, ce qui a entraîné plusieurs poursuites.

«Cela a été une séparation et un divorce très désagréables», a déclaré Steven Caponi, un avocat de la princesse, à Fioravanti.

Caponi a fait valoir que le prince, qu’il a décrit comme l’un des hommes les plus riches du monde, a laissé la propriété de Beverly Hills se détériorer, entraînant des fermetures de services publics ainsi que des amendes et la menace de saisie par une association de propriétaires. L’association des propriétaires représente la «crème de la crème de la société américaine», et ses clients sont «particulièrement mécontents» de la royauté saoudienne pour avoir acheté «un jouet» dans leur quartier et l’avoir laissé aller «en enfer dans un panier à main», il ajouta.

Selon les archives judiciaires, le domaine a été acheté pour environ 17 millions de dollars et comprend environ 48 000 pieds carrés (4 459 mètres carrés) de superficie brute de construction, avec au moins 19 chambres et 21 salles de bains.

Caponi a noté que l’assurance habitation sur la propriété a expiré et que l’aménagement paysager desséché présente un risque d’incendie qui menace à la fois les composés adjacents et la vie humaine et a conduit à des amendes par le commissaire des incendies local avant le rétablissement du service d’eau.

«La propriété a été détenue par le prince comme une arme, pour ainsi dire, contre mon client», a-t-il ajouté. « … Il n’acceptera ni de le vendre, ni de le financer, ni de l’utiliser, ni de l’acheter. »

Mais Fioravanti a déclaré que la demande de séquestre dépassait le cadre de l’ordonnance du juge des îles Caïmans demandant au tribunal du Delaware de résoudre la question de la responsabilité. Il a ordonné aux avocats de se concerter sur un calendrier pour qu’il décide de cette question au cours du premier semestre de l’année prochaine.