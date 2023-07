Un juge méprise l’État de Washington pour ne pas avoir fourni de services aux malades mentaux en prison

Un juge fédéral a déclaré l’État de Washington coupable d’outrage et l’a condamné à payer plus de 100 millions de dollars d’amendes pour ne pas avoir fourni de services psychiatriques en temps opportun aux personnes atteintes de maladie mentale qui sont obligées d’attendre en prison pendant des semaines ou des mois.

Dans son ordonnance publiée vendredi soir, la juge de district américaine Marsha Pechman a déclaré que le ministère des Services sociaux et de la santé de Washington violait les droits constitutionnels de ces personnes depuis 2015 en raison d’un « manque de prévoyance, de créativité, de planification et de réponse rapide à une crise de sa propre fabrication.

La décision découle d’une poursuite fédérale déposée au nom de personnes ayant des troubles de santé mentale qui ont été accusées de crimes et ordonnées par un juge de subir une évaluation des compétences. S’il est jugé incompétent pour faire face aux accusations, l’État doit alors fournir des services pour rétablir sa compétence.

Un manque de financement, de personnel et de lits dans les établissements de santé mentale les a forcés à attendre en prison pendant de longues périodes, ce qui a violé leurs droits, selon le procès. L’État a conclu un accord de règlement en 2018 et a accepté de réduire les temps d’attente, mais ils n’ont fait que s’allonger, a déclaré Pechman.

Au lieu de fournir plus d’espace dans ses hôpitaux psychiatriques, l’État a fermé des services, a-t-elle déclaré.

« La Cour n’est pas convaincue que le DSHS a correctement planifié et pris des mesures raisonnables pour remédier à la pénurie de lits », a déclaré Pechman. Il a continué à accumuler des amendes car il a raté ses marques ordonnées par le tribunal. Ces fonds ont été suspendus, mais Pechman veut maintenant que l’État paie 100 millions de dollars de ces amendes.

« Cette ordonnance apportera de réelles améliorations dans un délai raisonnable pour les Washingtoniens les plus vulnérables », a déclaré samedi Beth Leonard, avocate de Disability Rights Washington, dans un communiqué.

Norah West, porte-parole de l’agence d’État, a déclaré que les responsables « évaluaient la décision et comprenaient ce que le tribunal voulait que nous fassions ».

Christopher Carney, représentant Disability Rights Washington, a déclaré que poursuivre les personnes vulnérables accomplissait peu. Au lieu de cela, les fonds devraient être dépensés pour des logements supervisés avec du personnel et des médicaments.

« Nous continuons à gaspiller des ressources et à causer des dommages en essayant les mauvaises solutions », a déclaré Carney dans un communiqué. « Si ce que nous voulons, c’est sauver des vies et améliorer la sécurité publique, nous savons que les services d’arrestation et de compétence ne sont pas le moyen d’y arriver. Nos clients ont besoin de maisons et d’aide, pas de plus de punitions.

Martha Bellisle, Associated Press