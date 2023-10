Le juge new-yorkais supervisant Le procès pour fraude de 250 millions de dollars de Donald Trump menacé d’emprisonner l’ancien président pour violer un ordre de bâillon avec de fausses allégations selon lesquelles un greffier du tribunal était Chuck Schumer la « petite amie » de

Juge Arthur Engoron a imposé un silence partiel plus tôt ce mois-ci après que M. Trump a partagé une photo de la greffière Allison Greenfield posant avec le chef de la majorité au Sénat, parallèlement à des allégations selon lesquelles les deux hommes étaient en couple.

Dans la publication Truth Social, le favori républicain, 77 ans, a également partagé un lien vers le compte Instagram personnel de Mme Greenfield.

Bien que M. Trump ait supprimé le message de sa page de réseaux sociaux, il est resté sur son site Web de campagne pendant 17 jours supplémentaires. Il a été retiré jeudi soir après que le tribunal lui ait envoyé un e-mail.

« Les contrevérités incendiaires peuvent entraîner et ont entraîné de graves blessures physiques. Je vais maintenant permettre à l’accusé d’expliquer pourquoi cela ne devrait pas aboutir à de graves sanctions, sinon je pourrais éventuellement l’emprisonner », a déclaré vendredi le juge Engoron au tribunal de Manhattan.

Il a déclaré que M. Trump avait publié « un message faux et désobligeant à propos de mon employé ».

Il a déclaré : « Je lui ai ordonné de supprimer le message immédiatement et il a dit qu’il l’avait effectivement supprimé. »

Le juge Engoron a ajouté : « Hier soir, j’ai appris que le message incriminé n’avait jamais été supprimé d’un site Web. Il s’agit d’une violation flagrante du bâillon. J’ai été clair [that] tout non-respect entraînera de lourdes sanctions. »

Chuck Schumer, le leader de la majorité au Sénat américain, a été photographié dans le message en ligne publié par Donald Trump – Mandel Ngan/Getty

Chris Kise, l’avocat de la défense de M. Trump, a déclaré que le fait de ne pas avoir supprimé le commentaire était « vraiment par inadvertance » et a déclaré que 3 700 personnes avaient vu le message sur le site Web de la campagne.

M. Kise a déclaré que le message de Truth Social avait été « supprimé et que Trump n’a plus jamais fait de commentaires sur le personnel du tribunal, mais il semble que personne ne l’ait supprimé sur le site Web de la campagne. C’est malheureux et je m’en excuse au nom de mon client ».

Le juge a déclaré qu’il prendrait « en délibéré » les remarques de l’avocat de M. Trump, mais a déclaré que M. Trump était responsable de la « grande machine ». M. Trump fait également face à une ordonnance de silence partiel dans son affaire pénale d’ingérence électorale à Washington.

L’ancien président a reçu un nouveau coup dur vendredi après un autre de ses 18 coaccusés a plaidé coupable dans l’affaire d’ingérence électorale en Géorgie.

L’avocat Kenneth Chesebro a conclu un accord de plaidoyer de dernière minute au moment même où le processus de sélection du jury avait commencé, le lendemain du jour où Sidney Powell, ancien directeur de campagne, a également plaidé coupable dans l’affaire pénale.

M. Chesebro a plaidé coupable à une accusation de complot en vue de déposer de faux documents. Il a accepté de témoigner contre M. Trump et les 15 autres coaccusés dans cette vaste affaire de racket. Les procureurs ont recommandé qu’il reçoive cinq ans de probation, 5 000 $ de dédommagement et 100 heures de travaux d’intérêt général.

Mme Powell a également conclu un accord de plaidoyer dans lequel elle a bénéficié d’une probation en échange d’accepter de témoigner dans l’affaire.

M. Chesebro et Mme Powell devaient être jugés la semaine prochaine après avoir exigé des procès rapides.

Les accords de plaidoyer sont des victoires majeures pour Fani Willis, procureure du comté de Fulton, lui permettant d’éviter un long procès de seulement deux accusés – ce qui aurait donné à ceux qui restaient un aperçu de sa stratégie de procès – et de réduire un groupe d’accusés encombrant.

Le mois dernier, caution caution Scott Hall a conclu un accord dans lequel il a plaidé coupable de falsification de l’équipement d’une machine à voter et a été mis à l’épreuve en échange de son engagement à témoigner au procès d’autres coaccusés.

