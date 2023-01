Un juge libanais enquête sur l’explosion de Beyrouth visant de hauts responsables de la justice

Plusieurs personnes ont été inculpées d’intention probable de meurtre à la suite de l’explosion de Beyrouth en 2020.

Une méga-explosion tue plus de 215 personnes et en blesse 6 500 autres.

L’enquête du juge Tarek Bitar sur l’explosion s’est heurtée à une forte opposition.

Le juge de campagne libanais Tarek Bitar, qui enquête sur l’explosion meurtrière du port de Beyrouth en 2020, a inculpé le procureur général et sept autres personnes d’intention probable de meurtre et d’autres crimes, a déclaré mardi un responsable judiciaire.

Le parquet a cependant rapidement repoussé, rejetant la reprise de l’enquête qui a conduit à l’inculpation de son plus haut responsable, Ghassan Oueidat, et des autres, également accusés d’incendie criminel et de sabotage.

L’une des plus grandes explosions non nucléaires de l’histoire a détruit la majeure partie du port de Beyrouth et des zones environnantes le 4 août 2020, tuant plus de 215 personnes et en blessant plus de 6 500.

Les autorités ont déclaré que la méga-explosion avait été causée par un incendie dans un entrepôt portuaire où un vaste stock de nitrate d’ammonium chimique industriel avait été stocké au hasard pendant des années.

Les proches des morts ont tenu des veillées mensuelles, demandant justice et responsabilité pour la catastrophe qu’ils imputent à la classe dirigeante enracinée du pays déchiré par la crise, largement considérée comme inepte et corrompue.

Un porte-parole du département d’État américain a déclaré mardi dans un tweet que “nous soutenons et exhortons les autorités libanaises à mener à bien une enquête rapide et transparente sur l’horrible explosion au port de Beyrouth”.

L’enquête de Bitar s’est heurtée à une forte opposition de la part de personnalités gouvernementales et du puissant mouvement musulman chiite Hezbollah, qui l’a accusé de parti pris politique.

Le juge a été contraint de suspendre son enquête pendant plus d’un an après une série de poursuites, principalement de la part d’hommes politiques qu’il avait convoqués pour négligence.

“Enquête portuaire : Tarek Bitar est devenu fou”, titrait le quotidien pro-Hezbollah Al-Akhbar, qui l’accusait également d’agir “sur ordre américain et avec l’appui judiciaire européen”.

Bitar a rencontré la semaine dernière deux magistrats français, venus à Beyrouth dans le cadre de l’enquête du pays sur l’explosion qui a tué et blessé des ressortissants français.

Retards et refoulement

Bitar avait décidé lundi, à la surprise générale, de reprendre son enquête sur la catastrophe, malgré la forte pression politique à son encontre.

Rouvrant l’affaire après une suspension de 13 mois, Bitar a inculpé huit suspects initiaux, dont le chef de la sécurité générale Abbas Ibrahim et le chef de l’agence de sécurité de l’État Tony Saliba, et a libéré cinq autres.

Au total, Bitar prévoit d’interroger 13 suspects le mois prochain, dont cinq responsables que Bitar a inculpés plus tôt – parmi lesquels l’ancien Premier ministre Hassan Diab et d’anciens ministres.

Selon le responsable judiciaire, qui s’est confié à l’AFP sous couvert d’anonymat, Oueidat avait supervisé en 2019 une enquête des services de sécurité sur des fissures dans l’entrepôt où était stocké le nitrate d’ammonium.

Les institutions étatiques libanaises ont été réticentes à coopérer avec l’enquête, qui a commencé le même mois que l’explosion.

En février 2021, le prédécesseur de Bitar en tant que juge principal a été retiré de l’affaire après avoir inculpé plusieurs politiciens de haut niveau.

Le ministère de l’Intérieur n’a pas non plus exécuté les mandats d’arrêt émis par Bitar, ce qui a encore sapé sa quête de responsabilité.

Le Hezbollah soutenu par l’Iran et son allié Amal ont appelé à des manifestations pour exiger son limogeage en octobre 2021, lorsqu’une fusillade a éclaté lors d’un rassemblement à Beyrouth et sept personnes ont été tuées.