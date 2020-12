BEYROUTH (AP) – Le procureur libanais enquêtant sur l’explosion du port de Beyrouth l’été dernier a déposé des accusations jeudi contre le Premier ministre par intérim et trois anciens ministres, les accusant de négligence ayant entraîné la mort de centaines de personnes, a déclaré l’agence de presse officielle libanaise.

Le juge Fadi Sawwan a porté plainte contre Hassan Diab et l’ancien ministre des Finances Ali Hassan Khalil, ainsi que Ghazi Zeiter et Youssef Fenianos, tous deux anciens ministres des travaux publics.

Tous les quatre ont été accusés de négligence et d’insouciance ayant entraîné la mort lors de l’explosion du 4 août dans le port de Beyrouth, qui a tué plus de 200 personnes et blessé des milliers de personnes. L’explosion a été causée par l’inflammation d’un important stock de matières explosives qui avait été stocké au port pendant des années, à la connaissance des hauts responsables de la sécurité et des politiciens qui n’ont rien fait.

Ces quatre personnes sont les personnes les plus importantes à être inculpées à ce jour dans le cadre de l’enquête, qui se déroule dans le secret. La colère s’est accumulée face à la lenteur de l’enquête, au manque de réponses et au fait qu’aucun haut fonctionnaire n’a été inculpé.

Environ 30 autres responsables de la sécurité et des agents des ports et des douanes ont été détenus jusqu’à présent dans le cadre de l’enquête.

Diab, ancien professeur à l’Université américaine de Beyrouth qui est devenu Premier ministre à la fin de l’année dernière, a démissionné quelques jours après l’explosion, qui a rasé le principal port du pays et détruit de grandes parties de la ville. Diab a continué à fonctionner en tant que gardien tandis que les efforts pour former un nouveau gouvernement ont échoué au milieu de conflits politiques.

L’explosion est considérée comme l’une des plus grandes explosions non nucléaires jamais enregistrées.

Zeitar a été ministre des Transports et des Travaux publics en 2014, suivi de Fenianos en 2016, qui a occupé ce poste jusqu’au début de 2020. Khalil a été ministre des Finances en 2014, 2016 et jusqu’en 2020.

Des documents ont fait surface peu de temps après l’explosion montrant qu’au moins 10 fois au cours des six dernières années, les autorités libanaises des douanes, de l’armée, des agences de sécurité et de la justice ont sonné l’alarme selon laquelle un stock massif de produits chimiques potentiellement dangereux était conservé sans presque aucune garantie dans le port. au coeur de Beyrouth.

Le président Michel Aoun, en poste depuis 2016, a déclaré avoir été informé pour la première fois du stock près de trois semaines avant l’explosion et a immédiatement ordonné aux agences militaires et de sécurité de faire «ce qui était nécessaire». Mais il a suggéré que sa responsabilité s’arrête là, affirmant qu’il n’avait aucune autorité sur le port et que les gouvernements précédents avaient été informés de sa présence.

Depuis que le matériel est arrivé au Liban à la fin de 2013, quatre Premiers ministres ont été en fonction au cours des sept dernières années.

Najib Mikati, Tammam Salam et Saad Hariri auraient déclaré qu’ils n’étaient pas au courant de l’existence du matériel au port. Diab a déclaré qu’il n’avait été informé de la présence des «explosifs» que quelques jours plus tôt et prévoyait de visiter le site. Il a déclaré aux journalistes plus tôt cette année qu’il avait annulé sa visite au port après avoir appris que le matériau était des engrais.

Les enquêteurs sondant l’explosion s’étaient jusqu’à présent concentrés sur le personnel du port de Beyrouth. Le juge Sawwan a déclaré qu’il avait fixé lundi, mardi et mercredi prochains les dates d’interrogatoire des quatre accusés.

Khalil et Fenanios ont été sanctionnés par les États-Unis en septembre de cette année, les deux premiers responsables à être soumis à des personnes extérieures au groupe du Hezbollah.

El Deeb a rapporté du Caire.